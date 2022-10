A surpreendente vitória tucana em meio ao Nordeste vermelho

A ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB) venceu a deputada Marília Arraes (Solidariedade) e foi eleita governadora de Pernambuco neste domingo, 30. Com 92% das urnas apuradas, a tucana chegou a 58,85% dos votos e saiu vitoriosa em um dos estados mais importantes do Nordeste, região historicamente comandada pela esquerda.

Comprovação da hegemonia da esquerda na região, quatro candidatos apoiados por Luiz Inácio Lula da Silva venceram no primeiro turno no Nordeste: Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, Rafael Fonteles no Piauí, Elmano de Freitas no Ceará e Carlos Brandão no Maranhão. Nos outros cinco estados, aliados do petista chegaram ao segundo turno na frente.

Essa foi a primeira vez em que duas mulheres disputaram o segundo turno em Pernambuco. Marília, apoiada por Lula, teve 41,16% dos votos. Raquel optou pela neutralidade na disputa presidencial. A ex-prefeita ficou atrás de Marília no primeiro turno com pouco mais de 3% de diferença, mas ultrapassou a adversária nas pesquisas poucos dias depois.

Raquel perdeu o marido, Fernando Lucena, no mesmo dia. O luto afastou a candidata dos primeiros dias de campanha para o segundo turno, mas ela foi auxiliada por sua vice, Priscila Krause (Cidadania).

Além de Raquel Lyra, outros dois tucanos foram eleitos governadores nessas eleições: Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e Eduardo Riedel, no Mato Grosso do Sul. Uma das poucas vitórias do partido neste pleito, em que o PSDB não teve candidato à Presidência da República e elegeu sua menor bancada da história na Câmara, com 18 deputados.