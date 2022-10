O papel decisivo de Janones na eleição de Lula

Atualizado em 30 out 2022, 21h45 - Publicado em 30 out 2022, 21h15

Em um mundo digital amplamente dominado por bolsonaristas, um político com dez milhões de seguidores nas redes foi um dos grandes articuladores do PT nas redes sociais nesta eleição. O deputado federal André Janones (Avante-MG) distribuiu fake news e baixarias, foi processado por ofensas e bateu muita boca dentro e fora do Twitter.

A atuação bélica do parlamentar chegou a ser criticada até por petistas, mas, em privado, esses mesmos partidários reconheceram que precisavam de alguém para baixar o nível e equilibrar os debates e agressões que partiam dos adversários. “Fiquem atentos a todas as redes! Vou soltar uma tiro de canhão a cada 10 minutos! Tá na hora deles provarem do próprio veneno na reta! O jogo virou! Não estamos em 2018! É Guerra!”, postou neste sábado, 29.

Durante o primeiro debate presidencial na Band, no primeiro turno, Janones quase foi às vias de fato com o então candidato e ex-ministro Ricardo Salles (PL-SP). Na mesma confusão, ainda gritou contra o ex-BBB Adrilles Jorge e com o também candidato Nikolas Ferreira (PL-MG). Os vídeos foram amplamente difundidos no mundo virtual.

Na véspera do segundo turno, depois de a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) sacar uma arma e apontá-la para um homem negro no bairro dos Jardins, em São Paulo, Janones fez várias postagens, com milhares de comentários e compartilhamentos. “A bala de prata. Explodam”, postou.

Após a vitória de Lula, o parlamentar fez diversas publicações no Twiiter agradecendo aos internautas.

Em nome de todo o brasileiro: MUITO OBRIGADO @felipeneto por mostrar que a internet pode ser usado pra combater o mal, de forma responsável e republicana! Estamos juntos ATÉ O FINAL ! É só o começo! 👊🇧🇷 — André Janones (@AndreJanonesAdv) October 30, 2022

Finda a campanha eleitoral, o deputado federal reeleito deverá retornar ao Partido dos Trabalhadores, de onde saiu em 2012.