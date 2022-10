‘Eleição livre, justa e confiável’, diz Biden sobre vitória de Lula

Junto a outros líderes mundiais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se manifestou neste domingo, 30, sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial brasileira.

“Parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva por ser eleito o próximo presidente do Brasil após um processo eleitoral livre, justo e confiável. Espero trabalhar juntos para continuar a cooperação entre nossos países nos próximos meses e anos”, escreveu o democrata em nota à imprensa.

Em publicação nas redes sociais, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, também parabenizou o “povo brasileiro por exercer seu direito de voto e reafirmar a força de sua democracia”.

“Esperamos dar continuidade à nossa forte parceria com o presidente eleito, Lula, enquanto construímos um hemisfério mais democrático, próspero e equitativo”, escreveu.

