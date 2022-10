Risco de alta abstenção vira pesadelo para Lula

Atualizado em 30 out 2022, 16h28 - Publicado em 30 out 2022, 15h59

Por Maiá Menezes Atualizado em 30 out 2022, 16h28 - Publicado em 30 out 2022, 15h59

A despeito de ter pedido para que a Polícia Rodoviária Federal parasse com as cerca de 500 operações em transportes públicos e carros comuns em todo o país – medida que desperpeitou decisão do Tribunal Superior Eleitoral de ontem, o presidente TSE, Alexandre de Moraes, não estendeu o prazo de votação.

Confira a apuração do resultado do segundo turno das eleições 2022.

Ao longo do dia, nas redes sociais, eleitores, em especial do Nordeste e da Região Metropolitana do Rio, publicaram ou enviaram ao TSE ou publicaram em redes sociais relatos e imagens das operações. Moraes disse que a explicação da diretoria da PRF é que era para flagrar “pneus carecas”.

Mais cedo, a campanha do ex-presidente Lula acionou o TSE diante das denúncias. A abstenção no Nordeste, que foi alta no primeiro turno, decidirá as eleições.