Ministro da Justiça se reúne com Bolsonaro no Palácio da Alvorada

Atualizado em 30 out 2022, 18h42 - Publicado em 30 out 2022, 17h20

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, chegou por volta das 16h45 neste domingo, 30, ao Palácio da Alvorada, em Brasília, para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro e acompanhar a apuração do resultado do segundo turno das eleições.

Confira a apuração do resultado do segundo turno das eleições 2022.

O encontro ocorre depois de a Polícia Rodoviária Federal roubar a cena durante o dia por conta de operações que atrasaram eleitores, principalmente no Nordeste, apesar da determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que limitou as ações desde o sábado, 29.

Moraes também determinou que a Polícia Federal não divulgasse informações detalhadas sobre operações realizadas durantes as eleições.

Mais cedo, o ministro da Justiça ironizou a decisão ao divulgar o primeiro balanço sobre as ações da pasta, com uma mensagem informando que a divulgação dos dados foi proibida por Moraes.

Primeiro boletim de hoje das operações #Eleicoes2022 , segundo turno ! https://t.co/z2laWSYksX — Anderson Torres (@andersongtorres) October 30, 2022