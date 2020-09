Neymar e Puma oficializam contrato de patrocínio

O atacante brasileiro Neymar anunciou neste sábado, 12, que assinou contrato com a marca alemã Puma, duas semanas depois do fim de sua relação com a Nike. “Bem-vindo à família”, tuitou a empresa alemã com uma foto do jogador do Paris SG, sem revelar o tempo e o valor do contrato.

“Cresci assistindo vídeos de lendas do futebol”, escreve o atacante em uma carta publicada nas redes sociais, que cita Pelé, Cruyff, Eusébio e Maradona como atletas da Puma. O texto também cita a “honra” de passar a usar a marca, que “ajudou as maiores lendas do futebol”.

As especulações sobre Neymar assinar contrato com a Puma eram intensas desde que o atacante encerrou, no fim de agosto, sua relação com a Nike. A marca americana de artigos esportivos tinha contrato com o brasileiro desde que ele tinha 13 anos. A Nike também patrocina o PSG, time do atacante.

Na quinta-feira, Neymar deu indícios sobre seu futuro contrato, ao publicar uma foto da partida Lens-PSG exibida em uma televisão, ao lado da estátua de um puma.

A Puma fornece material esportivo para a seleção da Itália, o Manchester City e o Milan, além do atacante francês Antoine Griezman. Mas desde a aposentadoria do velocista jamaicano Usain Bolt, a marca alemã não tinha em sua lista de embaixadores um atleta de fama planetária como Neymar.

A imprensa brasileira afirma que o último contrato assinado por Neymar com a Nike tinha duração de 11 anos, expirando em 2022, para um total de 105 milhões de dólares. A revista Forbes, que posiciona Neymar como a sétima celebridade mais bem paga do mundo, calcula que o brasileiro receberá este ano 95,5 milhões de dólares, incluindo os contratos de patrocínio.

(Com AFP)