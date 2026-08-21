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Esporte

Fórmula 1: Russell faz a pole da corrida sprint do GP dos Países Baixos; Bortoletto é nono

A prova será disputada em Zandvoort no sábado, com 24 voltas (pouco mais de 100 quilômetros)

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 15h10
Carro de Fórmula 1 preto e azul-petróleo com detalhes amarelos nas rodas, em alta velocidade na pista, com o fundo da garagem borrado
O piloto britânico da Mercedes, George Russell, pilota no pit lane durante a sessão de classificação sprint do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, no Circuito de Zandvoort - (DARKO BANDIC / POOL/AFP)
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Fórmula 1: Russell faz a pole da corrida sprint do GP dos Países Baixos; Bortoletto é nono Priorizar nos meus resultados Google

Surpresa no Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1: o britânico George Russell (Mercedes) largará na pole position na corrida sprint, ao marcar o melhor tempo na classificação disputada nesta sexta-feira, 21, no circuito de Zandvoort. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) foi bem e conseguiu avançar ao SQ3, terminando na nona colocação.

“É bom estar de volta após a pausa [de meio de temporada] neste circuito, que eu gosto muito”, disse Russell ao sair do carro depois da sessão. “Mas é apenas a classificação para a corrida sprint, e os pontos importantes estarão em jogo no domingo.”

Russell superou o também britânico Lando Norris (McLaren), que terminou em segundo, enquanto o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e o australiano Oscar Piastri (McLaren) formarão a segunda fila. O italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do Mundial, vai largar da quinta colocação, à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull), que foi o sexto.

O veterano britânico Lewis Hamilton (Ferrari) largará em sétimo, com o francês Pierre Gasly (Alpine) em oitavo, enquanto Bortoleto e o britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls) fecham o Top 10 do grid.

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A corrida sprint será disputada em Zandvoort no sábado, com 24 voltas (pouco mais de 100 quilômetros), permitindo aos pilotos marcar pontos no campeonato antes da corrida principal de domingo (72 voltas).

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Grid de largada da corrida sprint do Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1:

1ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

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Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

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Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

3ª fila:

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

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Max Verstappen (HOL/Red Bull)

4ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

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Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

5ª fila:

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

6ª fila:

Liam Lawson (NZL/Red Bull)

Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull)

7ª fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

Nico Hülkenberg (GER/Audi)

8ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

9ª fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

11ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

(Com AFP)

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TAGS:
Automobilismo
Esporte
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