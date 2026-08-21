Quem era o tetracampeão mundial de jiu-jitsu morto em acidente no interior de São Paulo

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O tetracampeão mundial de jiu-jitsu, Diego Feltran, morreu após um acidente de moto em São Paulo. O atleta, com vasta coleção de títulos, colidiu com um ônibus e faleceu no local. O caso foi registrado como homicídio culposo. Relembre a trajetória de um dos maiores nomes do esporte.

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O tetracampeão mundial de jiu-jitsu, Diego Feltran, morreu na tarde de quarta, dia 19, após um acidente em uma estrada no interior de São Paulo. O atleta pilotava uma moto que colidiu com um ônibus e morreu no local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Diego se envolveu em um acidente na Rodovia Vicinal São José do Rio Pardo x Mococa, na zona rural de São José do Rio Pardo. A Polícia Militar foi acionada e apurou que o atleta conduzia uma moto, perdeu o controle da direção e colidiu com um ônibus. O lutador dirigia na direção contrária e colidiu lateralmente com o outro veículo.

A perícia foi acionada, e o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Casa Branca como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na direção de veículo automotor.

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Desde 2018 no jiu-jitsu, Diego acumulou conquistas pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu: tetracampeão mundial e paulista, campeão internacional, sul-americano, e do Campeonato Paulista na categoria Absoluto e também foi vice-campeão brasileiro e duas vezes terceiro colocado brasileiro.

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Outros títulos de destaque foram no Circuito Paulista, na Copa Kamikaze, em Ribeirão Preto, e no Prime Jiu-Jitsu, e também subiu ao pódio no São Paulo Open e no Circuito Rio Pardo de Jiu-Jitsu.

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Por seu empenho e conquistas, o atleta foi homenageado pela Câmara de São José do Rio Pardo em fevereiro de 2022 com o Diploma do Mérito Esportivo.