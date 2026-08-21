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Esporte

O motivo por trás da volta de Ronaldinho Gaúcho aos gramados na terceira divisão da Itália

Aos 46 anos, o ‘Bruxo’ foi apresentado pelo Ravenna, clube do qual é acionista, mas poderá atuar dentro de campo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 12h40 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h33
Ronaldinho Gaúcho, de boina branca e camisa branca com detalhes vermelhos, cumprimenta um homem de camiseta azul-marinho e braço tatuado, sorrindo em um palco escuro com outras pessoas ao fundo
Ronaldinho Gaúcho em apresentação no Ravenna, clube da terceira divisão italiana (Ravenna Footbbal Club/Reprodução)
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Ronaldinho Gaúcho foi anunciado como novo reforço do Ravenna, clube da terceira divisão italiana. O vencedor da Bola de Ouro em 2005 será acionista da equipe, mas também será inscrito para disputar partidas oficiais dentro de campo. Sem jogar profissionalmente desde 2015, o “Bruxo” busca chegar à marca de 300 gols na carreira com a oportunidade.

“Vocês vão me ver jogar? Não sei, só o treinador (Andrea Mandorlini) sabe. Estou em forma, sonho em marcar meu 300º gol. Se isso acontecer, melhor ainda, né? ”, revelou o jogador em sua apresentação.

Em junho, o Ravenna tinha anunciado a parceria com R10, ainda sob mistério se o campeão do mundo pelo Brasil em 2002 jogaria.

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O brasileiro tem relação próxima com o dono do clube, o empresário Ignazio Cipriani, que comprou o Ravenna, em 2024.

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“Espero que a presença dele [Ronaldinho] inspire uma nova geração de torcedores a se apaixonar pelo Ravenna FC e a fazer parte do que estamos construindo para o futuro”, afirmou Cipriani em comunicado no site do clube.

O principal objetivo do Ravenna é voltar à Série B do Campeonato Italiano, a qual não disputa desde 2008. A parceria também busca dar ao jogador brasileiro a oportunidade de marcar o último gol da sua carreira. O time entra em campo pela Série C na próxima segunda, 24, mas R10 não deve estrear pela equipe na ocasião.

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Campeão do mundo pela Seleção em 2002, Ronaldinho disputou seu último jogo oficial em setembro de 2015, com a camisa do Fluminense. Ele jogou na base do Grêmio, onde chegou ao profissional. Do time gaúcho, foi vendido ao PSG, e na Europa ainda passou pelo Barcelona e Milan entre 2003 e 2011.

Recebeu o prêmio da Bola de Ouro pela revista France Football em 2005, e foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa no mesmo ano e no ano seguinte. Conquistou a Champions League em 2006 pelo Barcelona, além de dois títulos do Campeonato Espanhol. No Milan foi campeão italiano na temporada 2010/11.

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Voltou ao Brasil para jogar no Flamengo e depois no Atlético-MG, pelo qual conquistou a Libertadores com 34 anos. Passou pelo Querétaro do México e jogou pela última vez no Fluminense até 2015.

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Futebol Italiano
Ronaldinho Gaúcho
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