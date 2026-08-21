Arsenal x Coventry City na Premier League: onde assistir, horário e escalações

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O Arsenal, atual campeão inglês, inicia a defesa do título da Premier League 2026/27 contra o Coventry City, que retorna à elite após 25 anos. O time de Arteta chega embalado pela vitória na Community Shield contra o Manchester City, apesar de uma pré-temporada com resultados mistos.

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Arsenal e Coventry City se enfrentam nesta sexta-feira, 21, às 16h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela primeira rodada da Premier League 2026/27. Atual campeão inglês, o time de Mikel Arteta inicia a defesa do título diante de um adversário que retorna à elite do futebol inglês depois de 25 anos.

O Arsenal chega à estreia embalado pelo título da temporada passada e com um troféu já conquistado na atual temporada. No último domingo, 16, a equipe venceu o Manchester City por 3 a 0 na Community Shield, em Cardiff, com gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Ødegaard. A atuação dominante diante do rival reforçou o bom momento dos atuais campeões ingleses antes da defesa do título nacional.

Nos amistosos de pré-temporada, porém, o Arsenal apresentou alguma oscilação. A equipe venceu o MK Dons por 3 a 0 e o Girona por 4 a 1, perdeu para o Real Betis por 3 a 1 e empatou por 1 a 1 com o Como.

O Coventry também teve uma preparação irregular antes do retorno à Premier League. O time de Frank Lampard começou com derrota por 3 a 2 para o Wimbledon, empatou sem gols com o Northampton Town, venceu o Leicester por 1 a 0 e empatou por 1 a 1 com o West Bromwich Albion. Na reta final da preparação, ainda derrotou o Espanyol por 3 a 1, resultado que deu confiança à equipe antes da estreia na elite inglesa.

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Onde assistir à partida entre Arsenal e Coventry City?

Arsenal e Coventry City se enfrentam nesta sexta-feira, 21, às 16h (horário de Brasília), pela primeira rodada da Premier League 2026/27, no Emirates Stadium, em Londres. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly e Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres e Christos Tzolis. Técnico: Mikel Arteta.

Coventry City: Rushworth; Milan van Ewijk, Kitching, Aurèle Amenda e Jay Dasilva; Frank Onyeka e Matt Grimes; Loum Tchaouna, Brandon Thomas-Asante e Tatsuhiro Sakamoto; Haji Wright. Técnico: Frank Lampard.

Arbitragem:

Árbitro: Tom Bramall



Assistentes: Gary Beswick e Mat Wilkes



Quarto árbitro: Adam Herczeg



VAR: Jarred Gillett



Assistente de VAR: Neil Davies