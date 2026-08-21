Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Esporte

Betis x Real Sociedad na La Liga: onde assistir, horário e escalações

Equipes estreiam no campeonato nesta sexta-feira, 21, em Sevilha

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 10h14
SEVILLE, SPAIN - APRIL 25: General view of the stadium before a training session ahead of the Copa del Rey Final Match between FC Barcelona and Real Madrid at Estadio de La Cartuja on April 25, 2025 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
Estádio de La Cartuja em Sevilha (Fran Santiago/Getty Images)
Continua após publicidade
Betis x Real Sociedad na La Liga: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Betis e Real Sociedad se enfrentam nesta sexta-feira, 21, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, pela segunda rodada de LaLiga 2026/27. Apesar de o campeonato já estar em andamento, o duelo representa a estreia das duas equipes na competição, já que seus compromissos da primeira rodada foram adiados.

O Betis inicia a temporada depois de uma campanha de destaque no último Campeonato Espanhol. A equipe de Manuel Pellegrini terminou a competição na quinta colocação e garantiu o retorno à Liga dos Campeões após 21 anos. Na pré-temporada, o time disputou oito amistosos, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas, além de 14 gols marcados e apenas cinco sofridos. Entre os resultados de maior impacto estão as vitórias por 4 a 0 sobre o Lyon e por 3 a 1 diante do Arsenal. No último teste antes da estreia, porém, os espanhóis perderam por 1 a 0 para a Inter de Milão.

A Real Sociedad chega a Sevilha em cenário mais turbulento. Campeã da Copa do Rei na temporada passada, a equipe terminou LaLiga apenas na décima posição e teve dificuldades durante a preparação para o novo calendário. Foram sete amistosos, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas. O time marcou dez gols e sofreu 13, tendo sido vazado em todas as partidas. Depois de triunfos sobre Wolverhampton, por 2 a 1, e Aston Villa, por 4 a 2, a equipe encerrou a pré-temporada com quatro derrotas consecutivas, a última delas por 3 a 1 para o Chelsea, em Stamford Bridge.

Siga
Continua após a publicidade

Nos últimos três encontros, o Betis não foi derrotado pela Real Sociedad. Na temporada passada, venceu por 3 a 1 em Sevilha e empatou por 2 a 2 em San Sebastián.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir à partida entre Betis e Real Sociedad?

Betis e Real Sociedad se enfrentam nesta sexta-feira, 21, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

Prováveis escalações

Betis: Álvaro Vallés; Junior Firpo, Marc Bartra, Natan e Fran García; Facundo Bernal e Marc Roca; Antony, Pablo Fornals e Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Real Sociedad: Álex Remiro; Sergio Gómez, Jon Martín, Igor Zubeldía e Jon Aramburu; Yangel Herrera e Beñat Turrientes; Ander Barrenetxea, Carlos Soler e Takefusa Kubo; Mikel Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Continua após a publicidade

Arbitragem

  • Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos;
  • Assistentes: Diego Santaúrsula e Rubén Campo;
  • Quarto árbitro: Álvaro Cánovas;
  • VAR: Carlos del Cerro Grande;
  • AVAR: Adrián Cordero.
Publicidade
TAGS:
Campeonato Espanhol
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).