Betis x Real Sociedad na La Liga: onde assistir, horário e escalações

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Betis e Real Sociedad estreiam em LaLiga nesta sexta-feira, 21, às 16h, em Sevilha. O Betis vem de uma temporada de destaque e boa pré-temporada, enquanto a Real Sociedad, campeã da Copa do Rei, teve preparação turbulenta. O duelo, transmitido pela CazéTV, promete fortes emoções com as equipes buscando os primeiros pontos no campeonato.

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Betis e Real Sociedad se enfrentam nesta sexta-feira, 21, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, pela segunda rodada de LaLiga 2026/27. Apesar de o campeonato já estar em andamento, o duelo representa a estreia das duas equipes na competição, já que seus compromissos da primeira rodada foram adiados.

O Betis inicia a temporada depois de uma campanha de destaque no último Campeonato Espanhol. A equipe de Manuel Pellegrini terminou a competição na quinta colocação e garantiu o retorno à Liga dos Campeões após 21 anos. Na pré-temporada, o time disputou oito amistosos, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas, além de 14 gols marcados e apenas cinco sofridos. Entre os resultados de maior impacto estão as vitórias por 4 a 0 sobre o Lyon e por 3 a 1 diante do Arsenal. No último teste antes da estreia, porém, os espanhóis perderam por 1 a 0 para a Inter de Milão.

A Real Sociedad chega a Sevilha em cenário mais turbulento. Campeã da Copa do Rei na temporada passada, a equipe terminou LaLiga apenas na décima posição e teve dificuldades durante a preparação para o novo calendário. Foram sete amistosos, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas. O time marcou dez gols e sofreu 13, tendo sido vazado em todas as partidas. Depois de triunfos sobre Wolverhampton, por 2 a 1, e Aston Villa, por 4 a 2, a equipe encerrou a pré-temporada com quatro derrotas consecutivas, a última delas por 3 a 1 para o Chelsea, em Stamford Bridge.

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Nos últimos três encontros, o Betis não foi derrotado pela Real Sociedad. Na temporada passada, venceu por 3 a 1 em Sevilha e empatou por 2 a 2 em San Sebastián.

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Onde assistir à partida entre Betis e Real Sociedad?

Betis e Real Sociedad se enfrentam nesta sexta-feira, 21, às 16h (horário de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

Prováveis escalações

Betis: Álvaro Vallés; Junior Firpo, Marc Bartra, Natan e Fran García; Facundo Bernal e Marc Roca; Antony, Pablo Fornals e Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Real Sociedad: Álex Remiro; Sergio Gómez, Jon Martín, Igor Zubeldía e Jon Aramburu; Yangel Herrera e Beñat Turrientes; Ander Barrenetxea, Carlos Soler e Takefusa Kubo; Mikel Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

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Arbitragem

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos;



Assistentes: Diego Santaúrsula e Rubén Campo;



Quarto árbitro: Álvaro Cánovas;



VAR: Carlos del Cerro Grande;



AVAR: Adrián Cordero.