Entenda motivo que levou Jannik Sinner, número 1 do mundo, a desistir do US Open

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O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, anunciou sua desistência do US Open 2026 devido a uma lesão no joelho. A decisão foi tomada após esforços com sua equipe médica e frustra fãs que aguardavam a competição, incluindo um possível confronto com Carlos Alcaraz. Sinner planeja retornar na turnê asiática.

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O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, anunciou nesta sexta-feira, 21, que desistiu de participar do US Open (de 30 de agosto a 13 de setembro), quarto e último Grand Slam da temporada. O motivo é uma lesão no joelho que foi descoberta por ele e sua equipe no início de agosto, período em que também desistiu de participar da competição de Cincinnati.

Nas redes sociais, Sinner declarou que “mesmo que eu tenha trabalhado duro com minha equipe e conjunto médico, agora tivemos que tomar a difícil decisão de não participar do US Open este ano”. Em seu Instagram, fãs desejaram ao ídolo melhoras da lesão. Um dos embates esperados por eles envolvia Sinner e um de seus rivais, Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo. Alcaraz tinha uma lesão no pulso, mas declarou estar bem e já foi confirmado no US Open.

Agora, o número 1 do tênis quer conseguir voltar a competir durante a turnê na Ásia e nos torneios de Pequim e Xangai. Eles acontecem respectivamente em setembro e outubro. Com 24 anos, Sinner domina a temporada de 2026 com seis títulos conquistados e um retrospecto de 44 vitórias e três derrotas. No entanto, ele sofreu uma grande decepção em Roland Garros, onde chegava como grande favorito, mas caiu na segunda rodada diante do argentino Juan Manuel Cerúndolo, depois de ter sofrido com o calor intenso em Paris.

Veja abaixo o depoimento completo de Sinner

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“Mesmo que eu tenha trabalhado duro com minha equipe e conjunto médico, agora tivemos que tomar a difícil decisão de não participar do US Open este ano. Nós estivemos de volta à quadra de Monte Carlo nos últimos dias e entendemos que eu ainda preciso de mais tempo para me recuperar da minha lesão no joelho direito. Obviamente estou muito triste e desapontado, já que Nova York tem um lugar especial em meu coração. Eu queria muito voltar e competir nessa atmosfera elétrica na frente dos grandes fãs lá”.

(com AFP)