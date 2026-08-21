A homenagem que o Milan estampará em sua camisa para lembrar um de seus maiores ídolos

O Milan homenageará seu ex-capitão Franco Baresi, que faleceu no final de julho aos 66 anos, com um patch em seus uniformes durante toda a temporada 2026/2027, anunciou o histórico clube italiano nesta sexta-feira, 21. “Pensado graças a mensagens de torcedores do Milan, este emblema comemorativo acompanhará todas as equipes do clube ao longo da temporada 2026/2027”, disse o ‘rossonero’ em comunicado.

O patch será colocado nas mangas das camisas, nas cores branca e vermelha, com a mensagem “6 per sempre” (“6 para sempre”). “Isso mostra todo o amor e carinho do mundo ‘rossonero’ por Franco Baresi e por esse número mágico, que na história do Milan será para sempre sinônimo de capitão, fidelidade e lenda”, explicou o clube, 19 vezes campeão italiano e sete vezes campeão europeu.

Baresi, capitão emblemático do Milan nas décadas de 1980 e 1990, passou toda a sua carreira de jogador (1978-1997) no clube da Lombardia, antes de se tornar treinador das categorias de base e membro da diretoria.

Quinto colocado na última edição da Serie A e agora treinado pelo português Rúben Amorim, o Milan inicia sua temporada no próximo domingo, em visita ao Torino.

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(Com AFP)