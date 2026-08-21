Fifa anuncia punição a jogadores envolvidos em briga na final da Copa do Mundo

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A Fifa anunciou punições a jogadores e comissão técnica da Argentina e Espanha pelos incidentes na final da Copa do Mundo, incluindo briga em campo. Leandro Paredes recebeu a maior suspensão. A Associação de Futebol Argentina (AFA) foi multada por infrações como manifestações não esportivas e racismo de tor torcedores, resultando em jogos com público reduzido. Leia os detalhes.

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O Comitê Disciplinar da Fifa anunciou nesta sexta, 21, punições a jogadores e um membro de comissão técnica pelos incidentes na final da Copa do Mundo. Ao final da partida entre Espanha e Argentina, jogadores e parte da comissão técnica argentina se envolveram em uma briga no campo. A Associação de Futebol da Argentina (AFA) também foi multada por diversas infrações durante a competição.

O jogador argentino Leandro Paredes recebeu a maior pena de dez jogos de suspensão e uma multa de 90 mil dólares. Ele cumprirá a suspensão em jogos da seleção Albiceleste.

Dois de seus companheiros também foram punidos por envolvimento na briga: Nahuel Molina recebeu uma suspensão de sete jogos da seleção e recebeu multa de 90.000 dólares, e Thiago Almada recebeu suspensão de um jogo e multa de 30.000 dólares.

Além dos atletas, o membro da comissão técnica argentina, Roberto Ayala foi suspenso por três partidas e multado em 30.000 dólares.

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Do lado espanhol, o jogador Gavi recebeu suspensão por uma partida pela Roja e uma multa de 30.000 dólares.

AFA multada

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A AFA também recebeu uma punição com multas no valor de 321.000 dólares por diversas infrações durante a Copa do Mundo.

Segundo a Fifa, a Associação infringiu os seguintes artigos do Código Disciplinar da Fifa:

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13, parágrafo 2: uso do evento esportivo para manifestações de natureza não esportiva;

14, parágrafo 5: comportamento inadequado da equipe;

15: discriminação e abuso racista;

17: ordem e segurança nas partidas.

A infração do artigo 15 se deve aos cânticos e gestos discriminatórios praticados por seus torcedores. O influenciador IShowSpeed foi alvo de insultos racistas de torcedores argentinos no jogo entre a seleção sul-americana e Cabo Verde.

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O episódio que se enquadra na infração do artigo 13 ocorreu após a semifinal contra a Inglaterra, em que jogadores da Argentina seguraram uma faixa com o escrito: “As Malvinas são argentinas”, em menção à Guerra das Malvinas entre os dois países.

Por conta da infração do artigo 15, a seleção argentina jogará seus próximos dois jogos em casa com capacidade de público reduzida em 50%.

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O Comitê Disciplinar da Fifa determinou que 100.000 dólares da multa devem ser destinados a planos de combate a discriminação. A aplicação de parte da sanção (uma das duas partidas e 100.000 dólares da multa) fica suspensa, com a aplicação de um período de prova.

Todas as decisões foram tomadas com base na análise publicada em relatório apresentado pelo promotor disciplinar do comitê.

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