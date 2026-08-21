GP da Holanda de F1: datas, horários e onde assistir ao vivo
Etapa de Zandvoort acontece entre esta sexta-feira, 21, e domingo, 23, com formato sprint
A Fórmula 1 volta às pistas neste fim de semana para o GP da Holanda de 2026, 12ª etapa da temporada, no Circuito de Zandvoort. A programação começa nesta sexta-feira, 21, e termina no domingo, 23, com a corrida principal. O fim de semana terá formato sprint, o que reduz a programação a apenas um treino livre e acrescenta uma prova curta no sábado.
O treino livre abriu a programação do fim de semana às 7h30 desta sexta-feira, no horário de Brasília. Kimi Antonelli (Mercedes) liderou o treino, seguido por Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes). O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fez o 9º melhor tempo.
Confira os resultados:
- 1º — Kimi Antonelli (Mercedes): 1min12s949
- 2º — Lando Norris (McLaren): +0s121
- 3º — George Russell (Mercedes): +0s125
- 4º — Lewis Hamilton (Ferrari): +0s190
- 5º — Charles Leclerc (Ferrari): +0s289
- 6º — Oscar Piastri (McLaren): +0s659
- 7º — Nico Hülkenberg (Audi): +0s835
- 8º — Pierre Gasly (Alpine): +0s962
- 9º — Gabriel Bortoleto (Audi): +1s043
- 10º — Arvid Lindblad (Racing Bulls): +1s336
- 11º — Max Verstappen (Red Bull): +1s376
- 12º — Fernando Alonso (Aston Martin): +1s562
- 13º — Franco Colapinto (Alpine): +1s877
- 14º — Liam Lawson (Red Bull): +1s912
- 15º — Oliver Bearman (Haas): +1s925
- 16º — Esteban Ocon (Haas): +1s948
- 17º — Yuki Tsunoda (Racing Bulls): +2s161
- 18º — Lance Stroll (Aston Martin): +2s250
- 19º — Alexander Albon (Williams): +2s408
- 20º — Valtteri Bottas (Cadillac): +2s631
- 21º — Sergio Pérez (Cadillac): +2s751
- 22º — Carlos Sainz (Williams): +3s396
Ainda nesta sexta, às 11h30, será realizada a classificação que define o grid da corrida sprint.
No sábado, 22, a corrida sprint está marcada para as 7h, enquanto a classificação para o Grande Prêmio começa às 11h. A sprint terá 24 voltas ou duração máxima regulamentar de uma hora. Já a prova principal, no domingo, 23, terá largada às 10h, com 72 voltas pelo traçado de 4,259 quilômetros de Zandvoort.
Para o público brasileiro, a Globo detém os direitos exclusivos da Fórmula 1 entre 2026 e 2028. O sportv3 transmite ao vivo todas as atividades do fim de semana do GP da Holanda, incluindo treino, classificação sprint, sprint e classificação principal. A TV Globo exibe ao vivo a corrida de domingo, enquanto o ge acompanha as atividades em tempo real.
A passagem por Zandvoort tem ainda um peso particular em 2026: esta será a despedida do GP da Holanda do calendário da Fórmula 1. A etapa, que voltou ao campeonato em 2021 impulsionada pela popularidade de Max Verstappen, encerra seu atual ciclo após a decisão dos promotores de não prolongar o contrato.
Programação do GP da Holanda:
Sexta-feira, 21 de agosto
- 7h30 — Treino Livre 1 — sportv3
- 11h30 — Classificação sprint — sportv3
Sábado, 22 de agosto
- 7h — Corrida sprint — sportv3
- 11h — Classificação para o GP — sportv3
Domingo, 23 de agosto
- 10h — GP da Holanda — TV Globo e sportv3