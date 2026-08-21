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GP da Holanda de F1: datas, horários e onde assistir ao vivo

Etapa de Zandvoort acontece entre esta sexta-feira, 21, e domingo, 23, com formato sprint

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 10h14 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h26
ZANDVOORT, NETHERLANDS - AUGUST 25: A general view as Charles Leclerc of Monaco drives the (16) Ferrari SF-24 on track prior to the F1 Grand Prix of Netherlands at Circuit Zandvoort on August 25, 2024 in Zandvoort, Netherlands. (Photo by James Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)
Circuito de Zandvoort, durante o Grande Prêmio da Holanda de 2024 (James Sutton - Formula 1/Formula 1/Getty Images)
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A Fórmula 1 volta às pistas neste fim de semana para o GP da Holanda de 2026, 12ª etapa da temporada, no Circuito de Zandvoort. A programação começa nesta sexta-feira, 21, e termina no domingo, 23, com a corrida principal. O fim de semana terá formato sprint, o que reduz a programação a apenas um treino livre e acrescenta uma prova curta no sábado.

O treino livre abriu a programação do fim de semana às 7h30 desta sexta-feira, no horário de Brasília. Kimi Antonelli (Mercedes) liderou o treino, seguido por Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes). O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fez o 9º melhor tempo.

Confira os resultados:

  • 1º — Kimi Antonelli (Mercedes): 1min12s949
  • 2º — Lando Norris (McLaren): +0s121
  • 3º — George Russell (Mercedes): +0s125
  • 4º — Lewis Hamilton (Ferrari): +0s190
  • 5º — Charles Leclerc (Ferrari): +0s289
  • 6º — Oscar Piastri (McLaren): +0s659
  • 7º — Nico Hülkenberg (Audi): +0s835
  • 8º — Pierre Gasly (Alpine): +0s962
  • 9º — Gabriel Bortoleto (Audi): +1s043
  • 10º — Arvid Lindblad (Racing Bulls): +1s336
  • 11º — Max Verstappen (Red Bull): +1s376
  • 12º — Fernando Alonso (Aston Martin): +1s562
  • 13º — Franco Colapinto (Alpine): +1s877
  • 14º — Liam Lawson (Red Bull): +1s912
  • 15º — Oliver Bearman (Haas): +1s925
  • 16º — Esteban Ocon (Haas): +1s948
  • 17º — Yuki Tsunoda (Racing Bulls): +2s161
  • 18º — Lance Stroll (Aston Martin): +2s250
  • 19º — Alexander Albon (Williams): +2s408
  • 20º — Valtteri Bottas (Cadillac): +2s631
  • 21º — Sergio Pérez (Cadillac): +2s751
  • 22º — Carlos Sainz (Williams): +3s396
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Ainda nesta sexta, às 11h30, será realizada a classificação que define o grid da corrida sprint. 

Siga

No sábado, 22, a corrida sprint está marcada para as 7h, enquanto a classificação para o Grande Prêmio começa às 11h. A sprint terá 24 voltas ou duração máxima regulamentar de uma hora. Já a prova principal, no domingo, 23, terá largada às 10h, com 72 voltas pelo traçado de 4,259 quilômetros de Zandvoort.

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Para o público brasileiro, a Globo detém os direitos exclusivos da Fórmula 1 entre 2026 e 2028. O sportv3 transmite ao vivo todas as atividades do fim de semana do GP da Holanda, incluindo treino, classificação sprint, sprint e classificação principal. A TV Globo exibe ao vivo a corrida de domingo, enquanto o ge acompanha as atividades em tempo real. 

A passagem por Zandvoort tem ainda um peso particular em 2026: esta será a despedida do GP da Holanda do calendário da Fórmula 1. A etapa, que voltou ao campeonato em 2021 impulsionada pela popularidade de Max Verstappen, encerra seu atual ciclo após a decisão dos promotores de não prolongar o contrato. 

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Programação do GP da Holanda:

Sexta-feira, 21 de agosto

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  • 7h30 — Treino Livre 1 — sportv3
  • 11h30 — Classificação sprint — sportv3

Sábado, 22 de agosto

  • 7h — Corrida sprint — sportv3
  • 11h — Classificação para o GP — sportv3
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Domingo, 23 de agosto

  • 10h — GP da Holanda — TV Globo e sportv3
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TAGS:
Fórmula 1
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