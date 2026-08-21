GP da Holanda de F1: datas, horários e onde assistir ao vivo

Ler Resumo





A Fórmula 1 está de volta para o GP da Holanda de 2026, a 12ª etapa da temporada em Zandvoort. O fim de semana em formato sprint começou com Kimi Antonelli liderando o treino livre e Gabriel Bortoleto em 9º. A programação inclui a classificação sprint hoje e as corridas no sábado e domingo, com transmissão pela Globo e sportv3. Será a despedida da etapa do calendário.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Fórmula 1 volta às pistas neste fim de semana para o GP da Holanda de 2026, 12ª etapa da temporada, no Circuito de Zandvoort. A programação começa nesta sexta-feira, 21, e termina no domingo, 23, com a corrida principal. O fim de semana terá formato sprint, o que reduz a programação a apenas um treino livre e acrescenta uma prova curta no sábado.

O treino livre abriu a programação do fim de semana às 7h30 desta sexta-feira, no horário de Brasília. Kimi Antonelli (Mercedes) liderou o treino, seguido por Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes). O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fez o 9º melhor tempo.

Confira os resultados:

1º — Kimi Antonelli (Mercedes): 1min12s949

1min12s949 2º — Lando Norris (McLaren): +0s121

3º — George Russell (Mercedes): +0s125

4º — Lewis Hamilton (Ferrari): +0s190

5º — Charles Leclerc (Ferrari): +0s289

6º — Oscar Piastri (McLaren): +0s659

7º — Nico Hülkenberg (Audi): +0s835

8º — Pierre Gasly (Alpine): +0s962

9º — Gabriel Bortoleto (Audi): +1s043

+1s043 10º — Arvid Lindblad (Racing Bulls): +1s336

11º — Max Verstappen (Red Bull): +1s376

12º — Fernando Alonso (Aston Martin): +1s562

13º — Franco Colapinto (Alpine): +1s877

14º — Liam Lawson (Red Bull): +1s912

15º — Oliver Bearman (Haas): +1s925

16º — Esteban Ocon (Haas): +1s948

17º — Yuki Tsunoda (Racing Bulls): +2s161

18º — Lance Stroll (Aston Martin): +2s250

19º — Alexander Albon (Williams): +2s408

20º — Valtteri Bottas (Cadillac): +2s631

21º — Sergio Pérez (Cadillac): +2s751

22º — Carlos Sainz (Williams): +3s396

Continua após a publicidade

Ainda nesta sexta, às 11h30, será realizada a classificação que define o grid da corrida sprint.

No sábado, 22, a corrida sprint está marcada para as 7h, enquanto a classificação para o Grande Prêmio começa às 11h. A sprint terá 24 voltas ou duração máxima regulamentar de uma hora. Já a prova principal, no domingo, 23, terá largada às 10h, com 72 voltas pelo traçado de 4,259 quilômetros de Zandvoort.

Continua após a publicidade

Para o público brasileiro, a Globo detém os direitos exclusivos da Fórmula 1 entre 2026 e 2028. O sportv3 transmite ao vivo todas as atividades do fim de semana do GP da Holanda, incluindo treino, classificação sprint, sprint e classificação principal. A TV Globo exibe ao vivo a corrida de domingo, enquanto o ge acompanha as atividades em tempo real.

A passagem por Zandvoort tem ainda um peso particular em 2026: esta será a despedida do GP da Holanda do calendário da Fórmula 1. A etapa, que voltou ao campeonato em 2021 impulsionada pela popularidade de Max Verstappen, encerra seu atual ciclo após a decisão dos promotores de não prolongar o contrato.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Programação do GP da Holanda:

Sexta-feira, 21 de agosto

Continua após a publicidade

7h30 — Treino Livre 1 — sportv3

11h30 — Classificação sprint — sportv3

Sábado, 22 de agosto

7h — Corrida sprint — sportv3

11h — Classificação para o GP — sportv3

Continua após a publicidade

Domingo, 23 de agosto

10h — GP da Holanda — TV Globo e sportv3