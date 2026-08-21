Filho de Eliza Samúdio com goleiro Bruno é afastado do Botafogo

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O goleiro Bruno Samúdio, filho de Eliza Samúdio e do ex-goleiro Bruno Fernandes, foi afastado da equipe sub-17 do Botafogo por “questões disciplinares”. O jovem de 16 anos ficou de fora de duas partidas importantes, incluindo um clássico. Ele havia assinado contrato com o clube em fevereiro, mas o motivo da punição não foi divulgado.

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O goleiro Bruno Samúdio, 16 anos, foi afastado da equipe sub-17 do Botafogo por “questões disciplinares”. O filho de Eliza Samúdio e do ex-goleiro Bruno Fernandes ficou de fora de duas partidas da equipe carioca, incluindo o clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. A informação, amplamente divulgada nas redes sociais, não revela o motivo que levou à punição.

Bruninho assinou o contrato com o Botafogo em fevereiro deste ano. Na ocasião, ele afirmou que a chegada ao sub-17 era uma realização de um sonho. “Sou muito grato ao clube pela confiança e vou seguir trabalhando forte para evoluir cada vez mais e ajudar o Glorioso a alcançar novos objetivos”, disse na época.

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