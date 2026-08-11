O que levou goleiro Bruno a processar a Band

O ex-jogador de futebol Bruno Fernandes está processando a TV Band por reportagens exibidas pela emissora desde 2022. Condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, o ex-goleiro do Flamengo afirma ser alvo de perseguição por parte do canal e pede uma indenização de R$ 4 milhões.

A ação tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Cabo Frio, vinculada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No processo, Bruno questiona reportagens e publicações em vídeo exibidas pelo programa Melhor da Tarde sobre o caso Eliza Samudio. Segundo ele, o conteúdo prejudicou sua imagem e tornou mais difícil conseguir novas oportunidades de trabalho.

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