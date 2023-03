Rei Charles convida Harry e Meghan à coroação, que não confirmam presença

Após muita especulação, um porta-voz do Palácio de Buckingham disse no domingo 5 que o príncipe Harry e Meghan, a duquesa de Sussex, receberam um convite para a coroação do rei Charles III. O casal, contudo, ainda não confirmou se comparecerá.

“Posso confirmar que o duque recebeu recentemente correspondência por e-mail do escritório de Sua Majestade sobre a coroação”, disse o porta-voz à emissora americana CNN. “Uma decisão imediata sobre se o duque e a duquesa comparecerão não será divulgada por nós neste momento.”

O rei Charles e sua esposa, a rainha consorte Camilla, serão coroados em 6 de maio, na Abadia de Westminster. A cerimônia conta ainda com três dias de celebrações em todo o país, com participação do público.

Espera-se que a coroação de Charles seja diferente – e mais moderada – do a de sua falecida mãe, a rainha Elizabeth II, há 70 anos. A cerimônia deve ser mais curta e terá alterações em alguns dos elementos mais feudais do ritual.

Até o momento, o palácio não especificou quais membros da família participarão de uma procissão do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster, e na sacada do palácio, no final do dia, ao lado do Rei e da Rainha Consorte.

As maiores dúvidas são a respeito do príncipe Andrew, em exílio contínuo da vida pública desde que foi acusado de abuso sexual, em conexão com o amigo próximo Jeffrey Epstein, e do rebelde Harry, que recém publicou uma autobiografia criticando sua família.

“A porta está sempre aberta”, disse ele em uma entrevista em janeiro para a emissora britânica ITV, para divulgar seu livro. “A bola está na quadra deles. Há muito a ser discutido e eu realmente espero que eles estejam dispostos a sentar e conversar sobre isso.”

Na última quarta-feira 1, o porta-voz do duque e da duquesa de Sussex disse que o casal recebeu uma ordem de despejo para a desocupar Frogmore Cottage, sua residência oficial no Reino Unido.