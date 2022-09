Conheça o local do funeral da Rainha Elizabeth II: Abadia de Westminster

A Abadia de Westminster, em Londres, no Reino Unido, é onde acontecerá o funeral da rainha Elizabeth II, antes de ser enterrada em Windsor, na próxima segunda-feira, 19. O mesmo lugar da despedida marcou o começo de seu reinado, a coroação em 2 de junho de 1953. A igreja, que fica oeste às Casas do Parlamento inglês, tem uma ciclicidade simbólica para a monarquia britânica.

Desde 1066, todos os monarcas britânicos, exceto Edward V e Edward VIII, foram coroados em Westminster. E pelo menos treze reis, quatro rainhas e onze rainhas consorte (casadas com um rei) foram enterradas na igreja – um total de 30 figuras da realeza. O primeiro deles foi Edward, o Confessor, cujo santuário fica no centro da igreja.

O último funeral de um monarca que aconteceu na igreja foi de rei George II, em 1760. A rainha-mãe Elizabeth, que morreu em 2002, viúva do rei George VI, também teve seu velório no local, antes de ser enterrada com o marido em Windsor – assim como sua filha agora. A princesa Diana também teve sua despedida na Abadia, e, por próprio desejo, foi enterrada na casa de sua família em Althorp.

A união entre mortos e vivos não tem sido a única forma de comunhão do local: 16 casamentos reais marcaram o altar da abadia. A falecida rainha casou-se lá com o falecido príncipe Philip, em 1947. O príncipe William e Kate Middleton também oficializaram o matrimônio na Abadia em 2011, uma celebração vista por mais de 24 milhões de pessoas pela TV no Reino Unido.

A construção da igreja começou no reinado de Henrique III em 1245, mas o edifício foi reconstruído duas vezes.

Por volta de 785, havia uma pequena comunidade de monges na ilha – hoje Londres – e, por volta de 960, seu mosteiro foi ampliado e remodelado por São Dunstão de Cantuária.

Depois de um século, uma nova igreja foi consagrada no local, fundada por Edward, o Confessor. Em 1245, Henrique III derrubou toda a igreja de Edward e a substituiu pela atual abadia no estilo gótico e pontiagudo do período.

Mesmo sendo um ícone para a monarquia britânica, a igreja está aberta para o público gratuitamente. Ainda é um local dedicado ao culto regular e à celebração de grandes eventos cristãos na vida da nação.

