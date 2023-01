O efeito catastrófico da biografia de Harry na visão da realeza

Lançado em 10 de janeiro, o revelador livro do Príncipe Harry causou burburinho em toda a realeza britânica, que viu suas intrigas internas serem expostas para o mundo pelo caçula de Diana. Mas a repercussão não foi positiva nem para o autor desgarrado: uma pesquisa recente feita pela revista americana Newsweek mostrou que a popularidade de Harry despencou entre os americanos desde o lançamento do livro. Na Inglaterra, o desgosto também cresceu.

No levantamento da Newsweek de 16 de janeiro, 31% dos entrevistados disseram gostar de Harry e 38% afirmaram odiar o inglês, resultando em um índice popularidade de -7. A título de comparação, no início de dezembro, antes do livro e do documentário da Netflix, o número estava em +38, o que significa uma queda de 45 pontos em pouco mais de um mês. Já Meghan Markle é vista favoravelmente por 26% dos entrevistados, e desfavoravelmente por 39%, dando a ela um índice de -13 — em dezembro, o número era de +23, 36 pontos acima. A mesma pesquisa mostrou que 44% dos americanos acham que Harry errou ao incluir conversas familiares privadas em seu livro, enquanto 26% concorda com a exposição.

Na Inglaterra, a popularidade de Harry vem caindo desde que ele se afastou da realeza no início de 2020. Com as revelações do livro, uma nova queda foi registrada: em um levantamento feito pela empresa Ipsos Mori, 53% dos entrevistados disse ter uma visão negativa de Harry, contra 23% que o enxergam com bons olhos. O resultado marca um declínio de 7 pontos em sua popularidade, que já atingiu aprovação de até 70% em 2018. Meghan aparece logo abaixo, com 19% de aprovação contra 55% de reprovação, anotando uma queda de 5 pontos em relação à pesquisa anterior.

Enquanto isso, no topo do ranking, o Príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono, e Kate Middleton desfrutam da simpatia do público — apenas 13% dos entrevistados disseram não gostar do casal, contra cerca de 60% que têm uma visão positiva sobre a dupla. Mesmo assim, as revelações de Harry, que incluem relatos de agressão física e manipulação por parte do irmão, impactaram negativamente nos índices: em comparação à última pesquisa, William caiu 8 pontos, o maior número entre os membros da realeza, enquanto Kate empatou com Harry com um declínio de 7 pontos.