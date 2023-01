Príncipe Harry bate recorde de vendas nas livrarias britânicas

Spare, o novo e polêmico livro de memórias do príncipe Harry se tornou o livro de não-ficção mais vendido no Reino Unido, de acordo com sua editora, a Transworld Penguin Random House. Segundo a empresa, foram vendidas 400.000 cópias entre livro físico, e-book e audiolivro no país no lançamento, nesta terça, 10. “Sempre soubemos que este livro iria voar, mas está superando até mesmo nossas expectativas mais otimistas. Até onde sabemos, os únicos livros que venderam mais no primeiro dia são aqueles estrelados pelo outro Harry, o Potter”, declarou o diretor-gerente da editora, Larry Finlay, em comunicado enviado à imprensa.

Escrita pelo caçula da família real britânica, a biografia expõe detalhes sobre as lutas pessoais do príncipe, como a perda de sua mãe, a princesa Diana, quando ele tinha 12 anos, além de atritos com outros membros da realeza, como seu pai, o agora rei Charles III, a madrasta e atual rainha consorte, Camilla, e o irmão mais velho, o príncipe William.

Spare está disponível em 16 idiomas e é classificado como o mais vendido nos sites da Amazon em todo o mundo, incluindo no Reino Unido, EUA, Alemanha, França, Itália, Espanha, Austrália e Arábia Saudita.