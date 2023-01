Príncipe Harry revela em livro agressão do irmão: ‘Me jogou no chão’

Não é segredo que a relação conturbada entre o príncipe Harry e seu irmão e herdeiro do trono britânico, William, não está nos melhores termos há algum tempo. Após relatar as desavenças no documentário que fez para a Netflix, Harry & Meghan, o caçula de Diana descreve, em sua biografia ainda não lançada, um “ataque físico” de William contra ele. “Ele me agarrou pelo colarinho, rasgou minha gola e … me jogou no chão”, escreve Harry em um trecho exclusivo do livro reproduzido pelo jornal inglês The Guardian nesta quinta-feira, 5.

A briga teria acontecido na casa de Harry, em Londres, em 2019. O encontro aconteceu porque William queria falar sobre “a catástrofe contínua” do relacionamento do irmão com Meghan Markle – e já chegou ao local de cabeça quente. O duque de Sussex relata que William chamou Meghan de “difícil”, “rude” e “abrasiva”, descrevendo as falas como uma reprodução da “narrativa de papagaio da imprensa” sobre sua esposa. Depois disso, os irmãos discutiram aos gritos, e Harry acusou o primogênito de agir como um herdeiro e não entendê-lo – ao que William respondeu coma alegação de que estava tentando ajudar. “Você está falando sério? Me ajudar? É Isso o que você chama o que está fazendo?”, respondeu Harry, irritando o irmão.

Atordoado com a discussão, Harry teria ido até a cozinha e dado um copo de água a William, dizendo que não falaria com ele naquele estado. “Ele baixou a água, me chamou de outro nome e então veio até mim. Tudo aconteceu tão rápido. Muito rápido. Ele me agarrou pelo colarinho, rasgou minha gola e me jogou no chão. Eu caí na tigela do cachorro, que quebrou sob minhas costas, com os pedaços me cortando. Fiquei ali por um momento, atordoado, depois me levantei e disse a ele para ir embora”, descreve o momento da agressão.

Harry escreve ainda que William o incentivou a revidar o ataque, citando brigas que tiveram quando crianças, mas ele teria se recusado a fazê-lo. William, então, teria ido embora, mas voltou logo depois para se desculpar, “parecendo arrependido”. Quando foi embora novamente, o Príncipe teria pedido ao irmão que não contasse sobre a briga para Meghan. A duquesa, no entanto, notou os cortes e arranhões nas costas do marido e teria ficado “terrivelmente triste” ao saber sobre a discussão.