A gafe homérica que João Pedro cometerá em ‘Renascer’

Mocinho de Renascer, João Pedro (Juan Paiva) despertará a raiva do público nos próximos capítulos da novela das 9 da Globo ao cometer uma gafe quase imperdoável. Sem superar seu amor por Mariana (Theresa Fonseca), casada com seu pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira), o jovem chamará sua noiva, Sandra (Giullia Buscacio), pelo nome da madrasta durante a celebração do casamento civil dos dois. A cena constrangedora está prevista para ir ao ar no dia 29 de maio.

De acordo com o roteiro escrito pelo autor do remake, Bruno Luperi, João Pedro e Sandra vão dar uma festa para poucos amigos e familiares na antiga casa de Jacutinga (Juliana Paes) — local que agora é administrado pela filha de Dona Patroa/Iolanda (Camila Morgado) e Egídio (Vladimir Brichta). A recém-casada, que está grávida de Pedro, insistirá para que o marido faça um discurso de agradecimento, e o plantador de cacau, envergonhado, acatará o pedido após negar algumas vezes.

O protagonista fará um brinde lembrando de sua mãe, Maria Santa (Duda Santos), mencionará o pai — que não estará presente, e agradecerá à sogra e aos irmãos José Bento (Marcello Melo Jr.) e José Augusto (Renan Monteiro) por estarem lá. Em seguida, o personagem trocará o nome de Sandra pelo de Mariana e corrigirá instantaneamente, mas o estrago estará feito, já que todos vão perceber o erro, inclusive Sandra.

A mocinha tentará disfarçar a mágoa sem muito sucesso, e o casal terá uma discussão sobre o ocorrido. Apesar da gafe, ela não desistirá da cerimônia religiosa. “O que eu posso fazer pra você me perdoar?”, perguntará o caçula de Inocêncio. “Nada, João. Mas se você conseguir decorar meu nome pra amanhã já seria um ótimo passo”, avisará a jovem grávida.

No dia seguinte ao episódio traumático, Sandra, visivelmente abalada, será questionada por sua mãe. “Num é certo teu noivo lhe chamá pelo nome de outra!”, reclamará a dona de casa. “Ele deve ter se confundido na hora do nervoso. Ele não tava esperando fazer um discurso na frente de todo mundo… Só isso. Se tivesse pensando em Mariana, João não taria se casando comigo!”, minimizará a noiva, que seguirá o roteiro e se casará com Pedro.

As cenas parecem ter sido inspiradas na série Friends, em que o personagem Ross (David Schwimmer) chama sua então noiva, Emily (Helen Baxendale), pelo nome de Rachel (Jennifer Aniston), sua amiga e ex-namorada, em pleno altar durante a quarta temporada.

