Príncipe Harry passa Barack Obama para trás — no mundo literário

Livro de memórias inédito e polêmico do príncipe Harry, Spare bateu recorde de vendas e se tornou a obra de não-ficção mais vendida no dia de lançamento, superando o autobiografia A Promised Land, do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, que detinha o recorde até então. Segundo a editora Penguin Random House, o livro escrito pelo caçula do rei Charles III vendeu 1,4 milhão de cópias igualmente impressionantes nos EUA, Reino Unido e Canadá. Os números são referentes a versões físicas, digitais e em áudio. Spare detalhe o uso de drogas, vida sexual e as brigas com a família real de Harry. “O primeiro dia inteiro de vendas de ‘Spare’ representa o maior total de vendas no primeiro dia de qualquer livro de não-ficção já publicado pela Penguin Random House, a maior editora comercial do mundo”, disse a empresa em um comunicado oficial.

Lançado mundialmente e em 16 idiomas, o livro explora uma briga física do marido de Meghan Markle com o irmão mais velho, o príncipe William, a perda da virgindade de Harry e detalhes de sua ingestão de cocaína e cogumelos mágicos.