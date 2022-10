Coroação do Rei Charles III tem data marcada (e vai demorar)

A data da coroação do rei Charles III foi divulgada pelo Palácio de Buckingham nesta terça-feira, 11, meses antes do que pode ser o evento mais esperado pelo Reino Unido em gerações.

A cerimônia vai acontecer no dia 6 de maio de 2023, um sábado, na Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra. O longo período de espera se deve àquilo que os britânicos fazem de melhor — protocolo.

De acordo com a tradição, um novo rei ou rainha só é coroado após o devido período de luto para honrar o último monarca. A falecida rainha Elizabeth II só recebeu coroa, cedro e manto reais no dia 2 de junho de 1953, mais de um ano após a morte do pai, o rei George VI. (Muito diferente, claro, da coroação do próprio George, que foi juramentado mais depressa por conta da abdicação, e não falecimento, do irmão, rei Edward VIII).

Segundo o comunicado do Palácio, a cerimônia será representativa da modernização da monarquia e do seu papel no mundo atual.