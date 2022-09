A nova identidade visual do reinado de Charles III

A cifra do rei Charles III, identidade visual para o novo reinado, foi revelada nesta terça-feira, 27. Ela vai substituir a de Elizabeth II em departamentos governamentais, documentos de Estado e caixas de correio no Reino Unido.

O símbolo foi escolhido pessoalmente pelo rei, a partir de uma série de desenhos produzidos pelo Colégio de Armas, corporação formada por profissionais em heráldica (estudo de emblemas e brasões).

O monograma combina sua inicial, “C”, com a letra “R”, de Rex (“rei” em latim), e “III”, para o terceiro rei Charles. A cifra substitui o “E II R” da rainha Elizabeth II.

Haverá outras mudanças pela frente para marcar o novo reinado do rei Charles. O Banco da Inglaterra diz que novas notas bancárias com seu retrato devem “entrar em circulação em meados de 2024” – a imagem será revelada ainda neste ano.

Novas moedas também serão produzidas, e devem surgir de acordo “com a demanda de bancos e correios”. Ainda não há data definida para que elas entrem em circulação. Segundo o Museu da Casa da Moeda Real, existe a tradição da imagem do perfil de um novo monarca em moedas ser na direção oposta ao seu antecessor.

As notas e moedas existentes continuarão a ser válidas.

O Royal Mail, serviço postal nacional do Reino Unido, informou que novos selos com o rei Charles “entrarão em circulação assim que os estoques atuais de selos se esgotarem”. Um conjunto de quatro selos comemorativos da rainha Elizabeth II ainda será lançado em novembro, mostrando retratos em diferentes estágios de seu reinado.

A nova cifra do rei Charles III foi usada pela primeira vez quando o período de luto real terminou, na sala de correio do Palácio de Buckingham, para franquear cartas das Casas Reais nesta terça-feira.

Onde as cifras reais aparecem em edifícios, caberá aos donos decidirem quando ou se elas serão atualizadas.

No entanto, não haverá uma mudança repentina nas caixas de correio. Ainda existem caixas em uso desde o reinado da rainha Vitória, Eduardo VII, George V e VI, e as cifras originais permanecem lá até que as caixas precisem ser substituídas.

Quase 70.000 das caixas de correio atuais, cerca de 60% do total, datam do reinado da rainha Elizabeth II. Há apenas cerca de 170 sobreviventes do curto reinado de Eduardo VIII, que abdicou em 1936.