O que Charles escreveu à mão na carta deixada no caixão de Elizabeth II

Além de flores, alguns itens colocados em cima do caixão da rainha Elizabeth II, morta aos 96 anos no último dia 8, chamaram a atenção do público nesta segunda-feira, 19, durante a última despedida à monarca britânica. Entre eles, uma carta escrita à mão pelo filho e novo rei, Charles III.

No papel branco, posicionado delicadamente em meio às flores, lia-se: “Em memória amorosa e leal. Charles”.

Além da carta, o caixão foi coberto com o Estandarte Real, a Coroa Imperial do Estado e algumas regalias.

A coroa de flores contém plantas retiradas dos jardins do Palácio de Buckingham e de outras residências reais, a pedido de Charles III. Há também uma escolha pensada nas cores:alecrim (para lembrança), murta (um antigo símbolo de um casamento feliz) e carvalho inglês (símbolo da força do amor).