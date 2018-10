Poucas coisas são mais gostosas do que aquele cheirinho de pão assando no forno, que invade a casa toda.

Apesar disso, muita gente tem medo de fazer pão caseiro, com receio de que ele não cresça, queime ou dê muito trabalho.

Mas não precisa ser assim. VEJA selecionou cinco receitas de países diferentes — que vão agradar a qualquer paladar — e, melhor ainda, podem ser feitas no forno de casa sem medo.

Para isso, o truque é ser preciso na hora de separar os ingredientes e respeitar o tempo de fermentação das massas (quando há necessidade).

Outro fator importante para dar certo é ficar atento à temperatura do forno. De tempos em tempos, dê uma conferida para ter certeza de que ele não está queimando ou assando mais de um lado do que do outro.

Confira estas cinco receitas que vão fazer sucesso do café da manhã ao lanche da noite:

Criado por um ex-piloto de rali, este pão com formato bem característico (longo e chato, daí o nome ciabatta, que significa chinelo em italiano) é muito usado para sanduíches. Leve e aerado, seu segredo é a biga, uma ‘pré-massa’ que deve fermentar de um dia para o outro.

De sabor marcante e rico em nutrientes, esse pão típico da Dinamarca é fácil de fazer. O ‘pulo do gato’ nesta receita é deixar ele fermentando por 24 ou até 48 horas para que seu sabor típico se desenvolva. De textura densa e úmido, é ótimo com queijos neutros ou mel.

De origem francesa, estes pãezinhos amanteigados e delicados são demorados, mas fáceis de fazer. O segredo é seguir o tempo de descanso da massa e ter certeza que ela fermentou o suficiente antes de levá-la ao forno. Depois é só separar a manteiga ou a geleia e partir para o abraço.

Para quem acordou cedo e está atrás de uma sobremesa ou um bom lanche da tarde, essa receita de origem sueca é ideal. Relativamente simples de fazer, o único segredo aqui é respeitar o tempo de fermentação da massa, que pode ser feita com a ajuda de uma batedeira. O cheirinho de canela vindo do forno a torna simplesmente irresistível.

Para quem tem medo de fazer pão esta é a receita perfeita. Primeiro, porque o pão de queijo tecnicamente não é um pão, já que não leva nenhum tipo de fermento. Segundo, porque é super simples de fazer e fica pronta em quarenta minutos. E o melhor é que ela é garantia de sucesso. Acompanhada de um café recém-passado é irresistível.