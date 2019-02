Improvisação não incomoda Rodrigo Caio no São Paulo

Por Fernando Faro

São Paulo – Com Piris suspenso, o volante Rodrigo Caio ganhará nova chance na equipe titular do São Paulo improvisado na lateral direita, como já havia acontecido anteriormente, nesta quinta-feira, diante da Catanduvense, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador garante não se incomodar com a situação, que foi vivida anteriormente pelo volante Jean, que atualmente está no Fluminense, e era seguidamente improvisado na lateral no São Paulo.

“Quero jogar, independentemente da função. Não tenho medo de acontecer como o Jean, até porque ele é um jogador que muitos clubes desejavam e o futebol pede atletas que atuem em diversas funções diferentes. Minha ideia é continuar como volante, mas o mais importante é jogar e ajudar o São Paulo”, disse.

Com 15 partidas disputadas pelo São Paulo, Rodrigo Caio ainda não marcou o seu primeiro gol entre os profissionais, mas garante não se sentir pressionado. “Estou evoluindo e tendo a chance de atuar em muitos jogos nessa temporada. É claro que marcar meu primeiro gol pelo São Paulo é um sonho, mas acho que é algo que vai sair naturalmente, será consequência do meu trabalho”, afirmou.