‘Piores que a gente’: brasileiros criticam uniforme da Polônia para Olimpíada

Em meio às críticas ao uniforme dos atletas brasileiros que vão participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta sexta-feira, 26, internautas acharam uma roupa que, talvez, seja pior.

Junto a uma foto do uniforme das mulheres da delegação polonesa, uma brasileira escreveu: “é…bom…tem piores que a gente mesmo”. Outra comentou, logo abaixo, que parece mais um roupão de spa do que uma roupa para uma cerimônia.

+ Marca baiana ‘refaz’ uniformes do Brasil para Paris 2024 após críticas à Riachuelo

As mulheres tiveram a opção de usar um terno todo branco, similar ao dos homens da delegação polonesa. A maioria, no entanto, preferiu o vestido por conta do calorão que está fazendo em Paris.

Stroje galowe polskich olimpijczyków na igrzyska w Paryżu. Nie mam żadnych uwag @rzeczpospolita pic.twitter.com/jbPqNlg1tb — Kamil Kołsut (@KamilKolsut) April 19, 2024

Se as redes sociais servirem de termômetro, o pódio para uniforme mais feio desta Olimpíada está bem disputado.