Marca baiana ‘refaz’ uniformes do Brasil para Paris 2024 após críticas à Riachuelo

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 é só na sexta-feira 26, mas o uniforme da delegação brasileira, feito pela marca da moda rápida Riachuelo, já é alvo de uma chuva de críticas há semanas, seja pelo design simples ou pela falta de criatividade em um evento de tamanha importância.

+ Está chegando: Saiba tudo sobre a cerimônia de abertura dos Jogos Paris 2024

As peças até têm referências ao povo brasileiro e contam com bordados feitos à mão por artesãs do Rio Grande do Norte que representam a fauna e a flora do país. Mas a moda, claro, envolve muto mais profundidade e camadas do que isso: por que não tecidos tradicionais brasileiros? Ou formas mais ousadas?

A própria Riachuelo sentiu as críticas. Se antes a marca respondia às interações marcadas nas redes sociais, agora a ordem é ignorar todos os comentários. Os trajes têm versões similares vendidas em sites da empresa com preços que variam de 54,99 reais a 599,90 reais por peça.

Continua após a publicidade

Pensando nisso, e aproveitando alguns pedidos nas redes sociais, a marca baiana Dendezeiro resolveu pegar o descontentamento popular e usá-lo para lançar uma coleção não oficial de uniformes para o Brasil.

Sentir o “Brasil com S” é mergulhar nas riquezas culturais que definem nossa identidade, explorando um universo de tradições e expressões artísticas que ecoam em nossos corações. Celebre conosco a cultura que vibra em nossas veias e deixe-se envolver pelo nosso show de… pic.twitter.com/e3488bhiQI — Dendezeiro (@dendezeiro) July 24, 2024

Continua após a publicidade

“Recentemente, a tag #UniformeDendezeiro ganhou grande destaque nas redes sociais. Inspirados pelo desejo dos nossos seguidores, canalizamos nossa energia criativa para uma nova etapa da coleção BRS2, lançada em novembro de 2023, trazendo novas referências que propagam um show de brasilidades”, disse a marca em nota. As peças ainda não estão à venda.

Inspirada pelas ruas da Bahia e pela diversidade brasileira, a marca criada por Hisan Silva e Pedro Batalha vem fazendo sucesso com elogiados desfiles, ano após ano, no São Paulo Fashion Week.

Continua após a publicidade