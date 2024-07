Riachuelo toma atitude após críticas ao uniforme do Brasil na Olimpíada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A quatro dias do início dos Jogos Olímpicos de Paris, na sexta-feira, 26, a primeira polêmica que vem da França é quanto ao uniforme que a delegação brasileira usará nas cerimônias de abertura e encerramento. Desenhados e confeccionados pela Riachuelo, marca de moda rápida, os trajes do Time Brasil, em comparação ao de outros países, foram bastante criticados nas redes sociais – justamente pelo design simples e falta de criatividade para um evento de tanta exposição. Os atletas italianos, por exemplo, usarão peças feitas pela Emporio Armani, de alto luxo. Ralph Lauren assina os trajes dos Estados Unidos; os uniformes da França foram projetados por Stéphane Ashpool, em colaboração com a marca Le Coq Sportif, fundador da marca parisiense de streetwear Pigalle.

Se antes a Riachuelo respondia às interações marcadas nas redes sociais, agora a ordem imposta na turma de social media é ignorar todos os comentários, visto que a quantidade de críticas é imensa. Além dos trajes das cerimônias, a Riachuelo foi também responsável por desenhar as roupas de viagem da deleção brasileira. Desenhos bordados feitos à mão nas costas das jaquetas representam a fauna e a flora do país, com símbolos como a onça-pintada e folhas locais. E todos estarão de… chinelos. A logística do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) também foi questionada. Os atletas receberam seus kits em sacos de pano, ao contrário das tradicionais malas de viagens.

Os polêmicos trajes, que desagradaram a torcida brasileira, têm versões similares vendidas em sites da empresa com preços que variam de 54,99 reais a 599,90 reais por peça.