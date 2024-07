Está chegando: Saiba tudo sobre a cerimônia de abertura dos Jogos Paris 2024

Pela primeira vez, uma cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos será feita fora de um estádio. Em vez de imagens de atletas marchando na pista de atletismo, espectadores poderão ver um colorido desfile pelo rio Sena, principal artéria do coração do coração da França.

Data e horário

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 acontece na próxima sexta-feira, 26 de julho. O evento começa às 14h30, no horário de Brasília, com encerramento por volta das 18h.

Por questões logísticas, algumas modalidades começam já nos dias 24 e 25, como o futebol, rúgbi de sete, handebol e tiro com arco.

Onde assistir?

A cerimônia de abertura terá transmissão ao vivo pela rede Globo, SporTV e Globoplay. Os jogos também serão transmitidos na TV aberta, por assinatura e streaming, incluindo a CazéTV, disponível no YouTube e na Twitch.

Segundo o Comitê Olímpico Internacional, 1 bilhão de pessoas devem assistir ao evento em todo o mundo e 326 mil estejam presentes pessoalmente. Segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), até meados de junho quase 60.000 ingressos já tinham sido vendidos para brasileiros, incluindo atrações em todos os 19 dias de competições.

Performances e shows esperados

A cerimônia de abertura é supervisionada pelo diretor teatral e ator francês Thomas Jolly, Embora as atrações ainda sejam um segredo guardado a sete chaves, Jolly afirmou que quer mostrar as culturas contrastantes da França, reunindo peças que formam a identidade cultura do país.

A coreografia será comandada por Maud Le Pladec, que prometeu que todas as pontes ao longo do percurso do desfile terão dançarinos. Ao todo são cerca de 3.000 artistas envolvidos na festa, todo vestidos com roupas desenhadas por Daphne Burki.

Qual será a rota do desfile?

A ideia do comitê organizador é que o percurso do desfile ao longo do rio Sena seja uma viagem pela história e arquitetura de Paris.

O ponto de partida é a ponte Austerlitz, junto ao Jardin des Plantes. De lá, a parada segue a oeste por seis quilômetros, passando por pontes histórias e marcos emblemáticos, como a Catedral de Notre-Dame e o Museu do Louvre. Também será possível ver alguns locais onde haverá disputas esportivas, incluindo a Esplanade des Invalides e o Grand Palais.

A declaração oficial de abertura dos Jogos Paris 2024, já com a pira olímpica acesa, será feita na esplanada em frente à Torre Eiffel.

Quantos atletas participarão?

Cerca de 10.500 atletas serão divididos em quase 100 barcos durante o desfile. A maior parte dos 206 comitês olímpicos nacionais terá barcos próprios, enquanto alguns comitês menores compartilharão as embarcações.

Cada barco será equipado com câmeras para que os espectadores vejam de perto os atletas, os porta-bandeiras e todos os detalhes da festa.

Quem será o porta-bandeira do Brasil?

Com a lista fechada dos 277 atletas que irão representar o Brasil, fica a dúvida: quem será o porta-bandeira? Assim como feito em Tóquio, há três anos, a ideia é que, na verdade, seja uma dupla de porta-estandartes, formada por um homem e uma mulher.

Os nomes normalmente são divulgados na véspera ou pouquíssimos dias antes da cerimônia. Apesar de os escolhidos em Paris ainda não terem sido divulgados, há, claro, muitas especulações. Entre as mulheres as favoritas são Rebeca Andrade (ginástica), Marta (futebol), Rayssa Leal (skate) e Beatriz Haddad Maia (tênis), enquanto os especulados entre os homens são Isaquias Queiroz (canoagem) e Alison dos Santos (atletismo).

No Japão, a missão de carregar a bandeira brasileira ficou com Bruno Rezende, o Bruninho, campeão olímpico de vôlei, e Ketleyn Quadros, bronze no judô e primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica em esportes individuais.

Apenas outras duas mulheres levaram as cores brasileiras, sendo elas a medalhista do vôlei Sandra Pires, em Sydney 2000, e Yane Marques, única detentora de medalha olímpica do pentatlo moderno na América Latina, nos Jogos Rio 2016.

O primeiro brasileiro a ter a honra de ser porta-bandeira foi Guilherme Paraense, nos Jogos de 1920, na Antuérpia. Atleta do Fluminense e militar, Paraense foi o primeiro esportiva brasileiro a conquistar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos, vencendo na disputa de tiro na modalidade pistola rápida.