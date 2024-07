Os cartões-postais de Paris repaginados como arenas para a Olimpíada

Principal artéria do coração de Paris, o rio Sena será o palco da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, que, pela primeira vez, não acontecerá trancafiada em um estádio. O curso d’água conhecido pelos tradicionais passeios nos bateaux mouches, os barcos moscas, não será, no entanto, o único cartão-postal parisiense presente nesta Olimpíada.

À beira do Sena, um longo trecho de gramado desemboca no Hôtel des Invalides, um complexo de edifícios cuja construção foi ordenada por Luís XIV para dar abrigo aos inválidos (daí o nome) do Exército. O local, transformado em museus e onde está o sarcófago de Napoleão Bonaparte, será das provas de tiro com arco, ciclismo de estrada e atletismo.

+ Repetindo Tóquio, Brasil terá dupla de porta-bandeiras em Paris 2024

Talvez o ponto mais icônico da cidade, a Torre Eiffel receberá a arena do vôlei de praia em um estádio temporário construído no parque Champ de Mars.

Continua após a publicidade

+ Cama antissexo e calorão: as polêmicas da Vila Olímpica de Paris

Inaugurado para receber a Exposição Universal de 1900, o Grand Palais será responsável por receber as competições de esgrima e taekwondo. Arquitetonicamente impressionante, com um rica decoração e ornamentação em suas fachadas de pedra, além da grande cobertura envidraçada, o prédio abriga desde 1937 o museu científico Palais de la découverte e, desde 1964, as Galeries nationales du Grand Palais, onde são montadas exposições de coleções de museus nacionais franceses.

A Ponte Alexandre III, uma das mais famosas do país, liga o Grande Palais à esplanada de Invalides, com a Torre Eiffel bem ao lado. As provas de ciclismo de estrada, maratona aquática e triatlo serão disputadas por lá.

+ O grandioso recorde brasileiro que pode ser quebrado nos Jogos Paris 2024

Aos pés da Avenida Champs-Élysées, a Place de la Concorde, a Praça da Concórdia, é a maior da capital francesa e palco de acontecimentos marcantes da história nacional, sobretudo da guilhotina, que tirou a vida de Maria Antonieta. O ponto respirará história mais uma vez, recebendo as provas de basquete 3×3, BMX estilo livre, skate e breakdance, que faz sua estreia olímpica.

Continua após a publicidade