Repetindo Tóquio, Brasil terá dupla de porta-bandeiras em Paris 2024

Com a lista fechada dos 277 atletas que irão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, que começam em 26 de julho, fica a dúvida: quem será o porta-bandeira? Assim como feito em Tóquio, há três anos, a ideia é que, na verdade, seja uma dupla de porta-estandartes, formada por um homem e uma mulher.

Os nomes normalmente são divulgados na véspera ou pouquíssimos dias antes da cerimônia de abertura, que neste ano, pela primeira vez, não acontecerá em um estádio. A ideia dos organizadores da competição é colocar a festa dentro do rio Sena, a principal artéria do coração da capital francesa.

Apesar de os escolhidos em Paris ainda não terem sido divulgados, há, claro, muitas especulações. Entre as mulheres as favoritas são Rebeca Andrade (ginástica), Marta (futebol), Rayssa Leal (skate) e Beatriz Haddad Maia (tênis), enquanto os especulados entre os homens são Isaquias Queiroz (canoagem) e Alison dos Santos (atletismo).

No Japão, a missão de carregar a bandeira brasileira ficou com Bruno Rezende, o Bruninho, campeão olímpico de vôlei, e Ketleyn Quadros, bronze no judô e primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica em esportes individuais.

Apenas outras duas mulheres levaram as cores brasileiras, sendo elas a medalhista do vôlei Sandra Pires, em Sydney 2000, e Yane Marques, única detentora de medalha olímpica do pentatlo moderno na América Latina, nos Jogos Rio 2016.

O primeiro brasileiro a ter a honra de ser porta-bandeira foi Guilherme Paraense, nos Jogos de 1920, na Antuérpia. Atleta do Fluminense e militar, Paraense foi o primeiro esportiva brasileiro a conquistar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos, vencendo na disputa de tiro na modalidade pistola rápida.