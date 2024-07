Às vésperas de Paris 2024, brasileiros já compraram quase 60 mil ingressos

Depois de uma edição olímpica completamente fora do normal em Tóquio 2020, onde o público não pôde participar em peso por conta das restrições impostas pela pandemia do coronavírus, o clima em Paris 2024 tem tudo para ser animado. De acordo com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO), mais de 8 milhões das cerca de 10 milhões de entradas já foram vendidas até o começo de julho.

Segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), até meados de junho quase 60.000 ingressos já tinham sido vendidos para brasileiros, incluindo atrações em todos os 19 dias de competições, que seguem de 26 de julho a 11 de agosto.

“É uma dificuldade enorme até para o próprio COB conseguir ingressos mediante tanta demanda, diferentemente do que as pessoas possam imaginar. O Comitê Olímpico Internacional limitou as compras de ingressos de cada Comitê Olímpico Nacional a 100 bilhetes nessa etapa de vendas”, disse Rogério Sampaio, campeão olímpico e Chefe da Missão Paris 2024, em nota. O COB é responsável por adquirir entradas para os envolvidos nos programas Vivência e Família Olímpica e complementar as necessidades de áreas como Alto Rendimento e Marketing. Por outro lado, ficamos felizes em saber que as arenas estarão lotadas e que os atletas brasileiros terão apoio verde-amarelo nas arquibancadas”.

Como comprar?

Embora eventos mais disputados já não possuam mais ingressos, como a final do futebol, vôlei, tênis e judô, alguns esportes ainda têm entradas à venda, como atletismo, ginástica, boxe e handebol, principalmente nas fases de grupos.

Os ingressos para os Jogos de Paris estão disponíveis no site oficial do evento, com preços variando de € 24 (aproximadamente R$ 141) a € 980 (cerca de R$ 5.780).