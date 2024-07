Que horas vai passar a Olimpíada de Paris 2024? Entenda o fuso da programação

A contagem regressiva está quase chegando ao fim: os Jogos Olímpicos de Paris começam oficialmente na próxima semana, em 26 de julho, e vão até 11 de agosto. A cerimônia de abertura, que pela primeira vez não acontecerá em um estádio, terá início no rio Sena, às 14h30, no horário de Brasília, com encerramento por volta das 18h.

Por conta do fuso horário, os jogos na França serão disputados no início da manhã, terminando só à noite. No horário do Brasil, as competições vão acontecer entre 3h e 18h. A única modalidade fora do fuso horário de Paris é o surfe, que será disputado no Taiti e terá as finais previstas para as 23h, no horário de Brasília.

Os esportes mais populares terão horários variados, mas as partes decisivas devem sempre ser disputadas na tarde brasileira. As finais do atletismo, por exemplo, são a partir das 15h.

Onde assistir

A cerimônia de abertura terá transmissão ao vivo pela rede Globo, SporTV e Globoplay. Os jogos também serão transmitidos na TV aberta, por assinatura e streaming, incluindo a CazéTV, disponível no YouTube e na Twitch.

Segundo o Comitê Olímpico Internacional, 1 bilhão de pessoas devem assistir ao evento em todo o mundo e 326 mil estejam presentes pessoalmente. Segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), até meados de junho quase 60.000 ingressos já tinham sido vendidos para brasileiros, incluindo atrações em todos os 19 dias de competições.