Carnaval em Paris: Abertura tem mulher de croissant e homem de rato

Em meio às elaboradas coreografias da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta sexta-feira, 26, um detalhe não passou batido pelos espectadores. Em determinado momento da festança, ao estilo carnaval carioca, surgem uma mulher fantasiada de croissant e um homem de rato, dois símbolos, querendo ou não, franceses.

Retratada com humor na animação “Ratatouille”, a grande população de ratos da capital francesa não é brincadeira para os moradores da cidade. Para não passar por constrangimentos, os organizadores do evento montaram, nos meses anteriores aos Jogos, operações de guerra para vistoriar todas as áreas próximas às arenas e pontos turísticos.