Luis Roberto causa estranheza ao citar marca que ‘ninguém viu’

Responsável pela narração da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, Luis Roberto causou estranheza ao citar marcas com naturalidade dentro de seu texto nesta sexta-feira, 26. Em dado momento, citou a marca de chinelos Havaianas como “a cara do Brasil”, quando a delegação do Time Brasil desfilou pelo rio Sena. Detalhe: como há muito não se via, o uniforme foi bastante criticado. Desse nada se falou. Já dos chinelos, que ninguém viu de fora do barco, pelo visto, bastou pagar pela publicidade à emissora.