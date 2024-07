Dupla chinesa conquista primeira medalha de ouro dos Jogos de Paris

A primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris já tem dono e destino: Huang Yuting e Sheng Lihao, da China. A dupla venceu a prova de tiro com carabina de 10 metros, na categoria mista, neste sábado em Châteauroux.

Os sul-coreanos Keum Ji-hyeon e Park Ha-jun ficaram com a prata, enquanto Alexandra Le e Islam Satpayev, do Cazaquistão, ficaram com o bronze.

Como a prova pela medalha de bronze aconteceu antes, Le e Saptayev foram, na prática, os primeiros medalhistas de Paris.

Em Tóquio 2020, o ouro também ficou com os chineses, mas nas mãos de Yang Qian e Yang Haoran.