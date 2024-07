‘Alívio’ para brasileiros, skate masculino é adiado por chuva em Paris

A prova de skate street masculino, que seria realizada na Place de La Concorde, cartão-postal de Paris, neste sábado, 27, foi adiada para segunda-feira em meio à chuva que cai desde ontem na cidade. A decisão deu um alívio aos atletas brasileiros, segundo relataram a VEJA integrantes da delegação.

O aguaceiro que não parou de cair desde o início da histórica cerimônia de abertura dos Jogos, que teve o Sena como palco, havia feito com que o treino de sexta-feira fosse adiado e justamente deixou uma sombra de dúvida sobre se o o cronograma ficaria de pé. O medo dos brasileiros era que a competição seguisse na agenda mesmo com a previsão de tempo instável e, no meio da competição, fosse necessário interrompê-la, empurrando o resto das partidas para outro dia. Os brasileiros não gostavam desse cenário. Quebraria o ritmo.

Os horários se mantêm na segunda-feira: as qualificatórias começam às 7h, no horário de Brasília, enquanto a final acontece às 12h.

A equipe brasileira na prova é formada por Kelvin Hoefler, que conquistou a prata em Tóquio, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo.

O skate feminino segue a princípio como no domingo, com Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto. Se a meteorologia acertar, não haverá chuvas nem trovoadas. Melhor que venha o sonhado ouro.