A bonita homenagem da delegação da Argélia na cerimônia de abertura

Durante desfile ao longo do Rio Sena, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta sexta-feira, 26, a delegação da Argélia jogou flores à água em tributo aos argelinos mortos pela polícia francesa durante um massacre na capital francesa em 1961, último ano do violento esforço da França para manter o controle sobre sua então colônia.

Algeria’s delegation threw flowers into the Seine river during the opening ceremony of the #Paris2024 Olympics, in tribute to Algerians who drowned after being shot in 1961.

— sarah (@sahouraxo) July 26, 2024