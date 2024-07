VEJA Paris 2024: Comentaristas analisam cerimônia de abertura da Olimpíada

Os Jogos Olímpicos nunca foram apenas competições esportivas — servem como rascunho da história, espelho dos humores da sociedade e da política. A Olimpíada de Paris, com cerimônia de abertura prevista para a próxima sexta-feira, 26, servirá — mais até do que outras que a antecederam recentemente — como palco e reflexo do mundo em ebulição.

Pensando nisso, VEJA deu início nesta semana ao VEJA Paris 2024, um programa especial diário, às 17h30, com um time de primeiríssima linha para analisar resultados esportivos, mas também histórias de fora das quadras, das pistas e das arenas.

Nesta sexta-feira, 26, em função da cerimônia que acontece às margens do Rio Sena, VEJA Paris 2024 será exibido às 18h30.

De São Paulo, o editor Ricardo Ferraz apresenta, enquanto a editora-executiva Monica Weinberg e o redator-chefe Fabio Altman participam de Paris, de onde também comandam os blogs especiais Paris É uma Festa, para iluminar o que acontecerá fora das arenas, e 100 Loucos Anos, passeio centenário entre os Jogos de 1924 e os de agora.

No programa, o trio irá comentar o clima na cidade e analisar como foi a festa de abertura da Olimpíada.

Para assistir ao programa, basta acessar a plataforma VEJA+, a home de VEJA ou os perfis de VEJA nas redes sociais e no YouTube.

