VEJA+: conheça a plataforma de streaming gratuita de VEJA

A produção de vídeos de VEJA entra em uma nova fase com o lançamento de VEJA+, plataforma de streaming gratuita que reúne a cada vez mais diversificada programação audiovisual do site e passa a transmitir as lives de VEJA Mercado (todos os dias, às 10h), Ponto de Vista (terças e quintas, às 12h) e Os Três Poderes (sextas, às 12h). A nova home organiza e destaca os 14 programas com a marca VEJA – uma grade de atrações que espelha a variedade do conteúdo da revista semanal, cobrindo áreas como política, economia, cultura, esporte, comportamento, gente e ciência, entre outras. Clique aqui para acessar VEJA+.

Esse cardápio de vídeos (que também pode ser acessado via YouTube, redes sociais e na home de VEJA) ganha um ambiente especial e acessível, tanto no mobile quanto no desktop. Os novos episódios têm destaque na página inicial, e edições anteriores podem ser encontradas nas seções de cada programa. Documentários exclusivos e coberturas especiais, como a dos Jogos de Paris, serão publicados em espaço nobre numa plataforma com a credibilidade e a qualidade de VEJA.

Programação variada e lives

Os vídeos de VEJA registram e explicam um noticiário amplo, com agilidade que acompanha o ritmo de produção do site. Eles reúnem reportagens especiais, entrevistas, debates políticos, análises econômicas e coberturas de episódios marcantes do cenário brasileiro. As marcas da edição impressa ocupam novos canais, a exemplo do programa de entrevistas Amarelas On Air, versão digital das Páginas Amarelas. Apresentada por Marcela Rahal, a atração já recebeu no estúdio de VEJA personalidades do mundo da política como o ministro do STF Gilmar Mendes, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite.

Entrevistas também pontuam o Ponto de Vista, live em que Marcela recebe colunistas e convidados para comentar as notícias do dia (terças e quintas, às 12h). Resumo da semana, a live de Os Três Poderes (sextas, às 12h), apresentada pelo editor Ricardo Ferraz, reúne colunistas como Robson Bonin (da coluna Radar), Matheus Leitão, Ricardo Rangel e a própria Marcela em discussões aprofundadas sobre os temas incontornáveis da semana. Vídeos de entrevistas exclusivas publicadas na edição impressa, como reportagens recentes com o ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro, são reunidos na seção Em Pauta.

O pulso da economia, analisado na revista e no site de VEJA Negócios, é medido com a participação de especialistas na live diária de VEJA Mercado (às 10h), que exibe um panorama da bolsa e das decisões macroeconômicas. No semanal VEJA S/A, o foco é o cenário empresarial.

A cultura, claro, merece holofotes em VEJA+. No programa Em Cartaz, novidades do cinema são analisadas pela equipe da editoria em uma cobertura de alcance internacional – a exemplo da cobertura da participação no Festival de Cannes do cineasta Francis Ford Coppola, de O Poderoso Chefão. As conversas com personalidades (VEJA Gente) e com especialistas em tendências de comportamento (VEJA e Viva) mostram diferentes pontos de vista sobre temas que mexem com os leitores. Uma grade de programação que ainda vai abraçar temas como ciência e saúde, traduzindo o universo VEJA em imagem e som. Clique aqui para acessar, com acesso gratuito.