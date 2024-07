Natação, skate e surfe: o que assistir da Olimpíada de Paris neste sábado, 27

O primeiro sábado de Olimpíada tem uma programação cheia, que vai da madrugada até a noite, no horário de Brasília.

Entre os destaques estão final do skate street masculino, às 12h, no horário de Brasília, e a natação, com as finais dos 400 m livre masculino e feminino, por volta das 15h40.

No tênis, quatro dos cinco atletas brasileiros já competem no sábado, às 7h e às 14h. Bia Haddad Maia e Laura Pigossi representam as mulheres, enquanto Thiago Wild e Thiago Monteiro jogam no masculino.

O surfe será dividido em dois momentos ao longo do dia. Filipe Toledo, Gabriel Medina e João Chianca começa às 14h a primeira rodada. Já Luana Silva, Tainá Hinckel e Tatiana Weston-Webb entram na água às 18h40.

Veja abaixo a programação completa, no horário de Brasília, dos Jogos Paris 2024 para sábado, 27 de agosto:

3:30 Badminton Ind M – Fase de Grupos

3:30 Badminton Ind F – Fase de Grupos

3:30 Badminton Duplas M – Fase de Grupos

3:30 Badminton Duplas F – Fase de Grupos

3:30 Badminton Duplas X – Fase de Grupos

4:00 Handebol M – Grupo A: ESP x SLO

4:00 Remo Single Skiff M – Eliminatórias

4:00 Tiro Rifle de ar 10m Eq X – Qualificação

4:00 Vôlei M – Grupo C: JPN x GER

4:30 Hipismo CCE Ind – Adestramento

4:30 Hipismo CCE Equipe – Adestramento

5:00 Esgrima Espada Ind F – 1ª rodada

5:00 Hóquei na Grama M – Grupo A: GBR x ESP

5:00 Judô 48kg F – 1ª rodada

5:00 Judô 60kg M – 1ª rodada

5:12 Remo Single Skiff F – Eliminatórias

5:25 Esgrima Sabre Ind M – 1ª rodada

5:28 Judô 48kg F – 2ª rodada

5:28 Judô 60kg M – 2ª rodada

5:30 Hóquei na Grama M – Grupo B: BEL x IRL

5:30 Tiro Rifle de ar 10m Eq X – Disputa do bronze

5:30 Tiro Pistola de ar 10m M – Qualificação

5:50 Esgrima Espada Ind F – 2ª rodada

6:00 Basquete M – Grupo A: AUS x ESP

6:00 Ginástica Artística M – Qualificação Sub 1

6:00 Handebol M – Grupo B: HUN x EGY

6:00 Natação 100m borboleta F – Eliminatórias

6:00 Natação 400m livre F – Eliminatórias

6:00 Natação 100m peito M – Eliminatórias

6:00 Natação 400m livre M – Eliminatórias

6:00 Natação Rev 4x100m livre F – Eliminatórias

6:00 Natação Rev 4x100m livre M – Eliminatórias

6:00 Saltos Ornamentais Tramp 3m sincronizado F – Final

6:00 Tiro Rifle de ar 10m Eq X – Final

6:30 Remo Double Skiff M – Eliminatórias

7:00 Remo Double Skiff F – Eliminatórias

7:00 Skate Street M – Qualificação

7:00 Tênis Ind M – 1ª Rodada

7:00 Tênis Ind F – 1ª Rodada

7:00 Tênis Duplas M – 1ª Rodada

7:00 Tênis Duplas F – 1ª Rodada

7:20 Judô 48kg F – Oitavas

7:20 Judô 60kg M – Oitavas

7:30 Esgrima Sabre Ind M – 2ª rodada

7:30 Remo Skiff Quádruplo M – Eliminatórias

7:30 Tiro Pistola de ar 10m F – Qualificação

7:45 Hóquei na Grama M – Grupo A: NED x RSA

7:50 Remo Skiff Quádruplo F – Eliminatórias

8:00 Vôlei M – Grupo B: ITA x BRA

8:15 Hóquei na Grama M – Grupo B: AUS x ARG

8:16 Judô 48kg F – Quartas

8:16 Judô 60kg M – Quartas

8:30 Basquete M – Grupo B: GER x JPN

9:00 Badminton Ind M – Fase de Grupos

9:00 Badminton Ind F – Fase de Grupos

9:00 Badminton Duplas M – Fase de Grupos

9:00 Badminton Duplas F – Fase de Grupos

9:00 Badminton Duplas X – Fase de Grupos

9:00 Handebol M – Grupo A: CRO x JPN

9:00 Pólo Aquático F – Grupo A: NED x HUN

9:00 Vôlei de Praia M – Grupo D: USA x CUB

9:10 Esgrima Espada Ind F – Oitavas

9:30 Ciclismo Estrada Contrarrelógio F – Final

9:30 Rugby 7s M – Disputa 5º ao 8º #1

10:00 Canoagem Slalom Canoa M – Eliminatória #1

10:00 Esgrima Sabre Ind M – Oitavas

10:00 Futebol M – Grupo C: DOM x ESP

10:00 Futebol M – Grupo B: ARG x IRQ

10:00 Rugby 7s M – Disputa 5º ao 8º #2

10:00 Tênis de Mesa Ind M – Preliminar

10:00 Tênis de Mesa Ind F – Preliminar

10:00 Vôlei de Praia M – Grupo A: SWE x AUS

10:30 Boxe 54kg F – 1ª Rodada

10:30 Ginástica Artística M – Qualificação Sub 2

10:30 Rugby 7s M – Semifinal #1

10:35 Pólo Aquático F – Grupo B: GRE x USA

10:50 Canoagem Slalom Caiaque F – Eliminatória #1

10:50 Esgrima Espada Ind F – Quartas

11:00 Handebol M – Grupo B: NOR x ARG

11:00 Judô 48kg F – Repescagens

11:00 Rugby 7s M – Semifinal #2

11:15 Esgrima Sabre Ind M – Quartas

11:17 Judô 48kg F – Semifinais

11:18 Boxe 60kg F – 1ª Rodada

11:30 Rugby 7s M – Disputa do 11º lugar

11:30 Tênis de Mesa Duplas X – Oitavas

11:34 Ciclismo Estrada Contrarrelógio M – Final

11:34 Judô 60kg M – Repescagens

11:51 Judô 60kg M – Semifinais

12:00 Futebol M – Grupo C: UZB x EGY

12:00 Futebol M – Grupo B: UKR x MAR

12:00 Hóquei na Grama M – Grupo A: GER x FRA

12:00 Rugby 7s M – Disputa do 9º lugar

12:00 Skate Street M – Final

12:00 Vôlei M – Grupo B: POL x EGY

12:06 Boxe 63,5kg M – 1ª Rodada

12:10 Canoagem Slalom Canoa M – Eliminatória #2

12:15 Basquete M – Grupo B: FRA x BRA

12:18 Judô 48kg F – Disputas de bronze

12:30 Hóquei na Grama M – Grupo B: IND x NZL

12:38 Boxe 80kg M – 1ª Rodada

12:38 Judô 48kg F – Final

12:49 Judô 60kg M – Disputas de bronze

13:00 Canoagem Slalom Caiaque F – Eliminatória #2

13:00 Rugby 7s M – Disputa do 7º lugar

13:00 Vôlei de Praia F – Grupo B: CHN x AUS

13:09 Judô 60kg M – Final

13:30 Pólo Aquático F – Grupo B: ESP x FRA

13:30 Rugby 7s M – Disputa do 5º lugar

14:00 Esgrima Espada Ind F – Semifinal #1

14:00 Futebol M – Grupo A: NZL x USA

14:00 Futebol M – Grupo D: ISR x PAR

14:00 Handebol M – Grupo A: GER x SWE

14:00 Rugby 7s M – Disputa do bronze

14:00 Surfe M – 1ª Rodada

14:00 Tênis Ind M – 1ª Rodada

14:00 Tênis Ind F – 1ª Rodada

14:00 Vôlei de Praia M – Grupo D: BRA x MAR

14:25 Esgrima Espada Ind F – Semifinal #2

14:30 Badminton Ind M – Fase de Grupos

14:30 Badminton Ind F – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas M – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas F – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas X – Fase de Grupos

14:45 Hóquei na Grama F – Grupo B: ARG x USA

14:45 Rugby 7s M – Final

14:50 Esgrima Sabre Ind M – Semifinal #1

15:00 Boxe 54kg F – 1ª Rodada

15:00 Ginástica Artística M – Qualificação Sub 3

15:00 Tênis de Mesa Ind M – 1ª Rodada

15:00 Tênis de Mesa Ind F – 1ª Rodada

15:05 Pólo Aquático F – Grupo A: AUS x CHN

15:15 Esgrima Sabre Ind M – Semifinal #2

15:15 Hóquei na Grama F – Grupo A: NED x FRA

15:30 Natação 100m borboleta F – Semifinais

15:40 Esgrima Espada Ind F – Disputa do bronze

15:42 Natação 400m livre M – Final

15:48 Boxe 60kg F – 1ª Rodada

15:55 Natação 400m livre F – Final

16:00 Basquete M – Grupo A: GRE x CAN

16:00 Futebol M – Grupo D: JPN x MLI

16:00 Futebol M – Grupo A: FRA x GUI

16:00 Handebol M – Grupo B: DEN x FRA

16:00 Vôlei M – Grupo C: USA x ARG

16:05 Esgrima Sabre Ind M – Disputa do bronze

16:15 Natação 100m peito M – Semifinais

16:30 Esgrima Espada Ind F – Final

16:36 Boxe 63,5kg M – 1ª Rodada

16:37 Natação Rev 4x100m livre F – Final

16:50 Natação Rev 4x100m livre M – Final

16:55 Esgrima Sabre Ind M – Final

17:00 Vôlei de Praia F – Grupo B: USA x CAN

17:08 Boxe 80kg M – 1ª Rodada

18:00 Vôlei de Praia M – Grupo A: ITA x QAT

18:48 Surfe F – 1ª Rodada