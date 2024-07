Uma pira para lá de pirada

Aqui, diariamente, o fotógrafo Richard Callis, enviado por VEJA a Paris, publicará uma única imagem, um olhar diferente e exclusivo do que acontece em Paris.

A pira olímpica está a partir de agora no coração de Paris, no Jardim das Tulherias, ao lado do Louvre, em frente ao Museu d’Orsay, do outro lado do Sena. Aos turistas e parisienses que circularem por lá, cabe um alerta: se ela não estiver ali onde prometeram, olhe para cima. Durante as noites ele flutuará sobre as cabeças. Ao amanhecer do dia, pousará. O objeto é um anel de fogo com 7 metros de diâmetro em cima do qual há um balão com 30 metros de altura e 22 metros de diâmetro. É homenagem ao primeiro voo em um balão a gás enchido com hidrogênio, trabalho de dois inventores franceses em dezembro de 1783 – ali mesmo, nas Tulherias.