Laudo psiquiátrico de Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, é exposto

O laudo médico de Rose Miriam di Matteo é mais um capítulo na disputa pela herança de Gugu Liberato. O documento aponta que ela não tinha capacidade mental para assinar o contrato proposto pelo apresentador em 2011. Na época, eles fizeram um acordo oficial sobre a criação dos filhos, João Augusto, Marina e Sofia Liberato. O laudo é assinado pelo médico Thiago Fernando da Silva, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

A mãe dos filhos do Gugu foi diagnosticada com “episódio depressivo” e demonstrava “sintomas obsessivos preexistentes associados ao relacionamento afetivo” e dependência de álcool. Rose ficou internada entre janeiro e fevereiro de 2011, após atentar contra a própria vida ao ingerir inúmeros comprimidos de remédio. Além disso, teria chorado muito, afirmando que não era uma boa mãe e que se sentia solitária. Dois anos antes, ela já tomava medicamentos controlados ao ser diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo. O laudo foi encomendado pela defesa de Rose Miriam, com o intuito de “demonstrar a incapacidade (…) no momento da assinatura do Contrato de Compromisso Conjunto para Criação dos Filhos, em 25 de março de 2011”, de acordo com o portal Em Off.

