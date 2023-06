O bate-boca irônico da filha de Gugu com advogados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marina Liberato, de 19 anos, uma das herdeiras de Gugu, junto com os irmãos, Sofia, 19, e João, 21, brigam na Justiça pela herança do pai. Isso porque as meninas pedem o reconhecimento de união estável da mãe, Rose, com Gugu – algo negado pelo primogênito. Em paralelo, o chef Thiago Salvático também luta para que a Justiça reconheça sua relação estável com o apresentador. Em um dos novos trechos sem segredo de Justiça do processo em tramitação que a coluna teve acesso com exclusividade, Marina discute com os advogados Dilermando Cigagna e Carlos Eduardo Farnesi Regina, da equipe jurídica da família, tentando mostrar que sabe de conceitos jurídicos.

“O que você precisa ter pra ter uma união estável?”, questiona a jovem. Carlos responde: “Muito mais do que sua mãe teve”. Marina então retruca: “Uma relação pública. Correto. O que mais?”. Outro advogado presente, Dilermando a corrige: “Não. Há obrigações conjugais, como se fosse marido e mulher, uma delas é manter relações sexuais, é uma delas”. Marina debocha, rindo: “Não é não”. Dilermando então se irrita: “Ah, você fez seu curso de Direito aonde?”. O irmão, João, também intercede contra a atitude dela: “Você está falando com o melhor advogado do Brasil”. Dilermando ironiza a jovem: “Fez curso de Direito aonde? Ou quem é que tá lhe dando aula?”. Ela insiste que a mãe deve ser reconhecida em união estável: “Cuidar da gente em Orlando não é um projeto de vida?”. Os advogados dizem que não. Mas a jovem continua irredutível até o final da reunião. Como se percebe, a briga entre eles está longe de terminar.

A propósito: Na semana passada, a Justiça negou pedido para que as partes envolvidas e seus representantes deixem de dar entrevistas à imprensa ou se manifestem em redes sociais. “Não cabe a este juízo, sobretudo em processo que se limita ao reconhecimento da existência ou não de união estável, determinar aos órgãos de imprensa que se abstenham de exibir áudios, vídeos e cópias de peças processuais que lhes chegam”, diz a sentença.

