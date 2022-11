Cássia Kis cumprimenta PM em ato antidemocrático no Rio; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cássia Kis foi uma das vozes que puxaram orações católicas na manifestação que ocorreu em frente ao Comando Militar do Leste, no Centro do Rio, neste feriado de terça-feira, 15. Ao chegar no local, ela se dirige até a patrulha da Polícia Militar e cumprimenta um policial de dentro do veículo. Depois, em outro vídeo, é possível assistir a ela fazendo oração junto a bolsonaristas. É a terceira vez que Cássia é vista em manifestações antidemocráticas desde o resultado das urnas, que selaram a derrota de Bolsonaro (PL).

Atriz Cássia Kis chegando no centro do Rio e sendo:

Cumprimentado por um PM.

Saudada pelo Povo.

🇧🇷#Brasil pic.twitter.com/yBvgTzO735 — Gustavo Reis 🇧🇷 (@Gusttra) November 15, 2022

A atriz Cássia Kis é uma das vozes que puxa a récita do Santo Rosário no Rio de Janeiro. Brasil, 15/11/2022. pic.twitter.com/P4RwmFS9yE — Sarita Coelho (@saritacoelho) November 15, 2022

