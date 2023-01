A coleção de desafetos famosos que Cássia Kis já acumula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cássia Kis, 64 anos, vem gerando uma polêmica atrás da outra há meses: além de ter participado ativamente de diversas manifestações antidemocráticas a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), proferiu fala homofóbica durante uma entrevista e repassa fake news em grupos de Whatsapp. Como consequência, a atriz coleciona declarações de colegas que não concordam com o seu posicionamento e denunciam a forma como ela se comporta nos bastidores. Recorde alguns dos desafetos:

José de Abreu chegou a mover três ações contra Cássia Kis no final do ano passado por declarações consideradas homofóbicas. Em entrevista a coluna ele desabafou: “De repente vem uma colega, com quem já trabalhei pelo menos três vezes como par romântico, e faz uma declaração homofóbica! Aquilo me causou uma repulsa, sabe?”.

Xuxa também se posicionou sobre o episódio. “Que decepção! Enquanto existir mundo, haverá filhos para serem adotados, pois numa relação de homem e mulher nem sempre uma gravidez é desejada. E tenha certeza de que pais adotivos serão o amor que esta criança precisará para se tornar uma pessoa no mínimo amada, sem preconceitos, sem discriminação”, disse sobre Cássia nas redes sociais.

Lúcia Veríssimo compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo na boca de Cássia. “Meu #tbt de hoje vai ser em homenagem à Cassia Kis. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kis quem está me beijando”, escreveu na legenda.

Luiz Fernando Guimarães, quando foi entrevistado no programa Roda Viva, da TV Cultura, falou sobre o comportamento da atriz. “Eu conheci a Cássia Kis em um momento único, na chamada de fim de ano da Globo, eu fiquei apaixonado por ela. Agora, eu não a reconheço, sinceramente. Eu não sei se a pessoa está louca, não sei o que passou pela cabeça dessa pessoa. A imprensa dá um foco para ela que enfatiza esse lado”.

Miguel Falabella também abriu o jogo sobre o que pensa da atriz em entrevista à rádio portuguesa RFM. “O que nós vimos hoje em dia, a pessoa que ela se transformou… Ela já era. Mas nós éramos mais jovens e preferíamos não ver aquele lado monstruoso, desumano. Eu me lembro que ela fez coisas muito desagradáveis numa peça que nós fizemos junto. E eu até na época falei: ‘não é assim que se trata as pessoas’. Mas não tinha muito tempo pra isso, era um elenco muito grande. E aí, finalmente, hoje em dia ela se mostrou exatamente como é”.

Ana Lúcia Torre também falou sobre o clima nos bastidores, agora, de Travessia, novela da Globo. “Não é agradável para mim. Não vou dizer em nome dos outros do elenco, mas essas falas homofóbicas, as manifestações, não fazem o meu gênero. Eu trabalho com ela, né? Então, quando estamos juntas, ela é a Cidália [personagem]. Foi a solução que encontrei para mim para não ficar um clima nesse ambiente”.

Antônio Fagundes em entrevista à coluna deu sua opinião sobre as declarações de Cássia. “É parte do jogo democrático cada um ter sua opinião, mas tem que ser penalizado por isso se a opinião for criminosa. Não estamos falando de liberdade de expressão, estamos falando de golpe de Estado. Não é só opinião política, mas incitação à violência. Toda pessoa, artista ou não, que emite opinião criminosa tem que arcar com isso”.

